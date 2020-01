João Rodrigues volta a ser o grande vencedor nos prémios Mesa Marcada

João Rodrigues e o seu Feitoria saíram vitoriosos dos Prémios Mesa Marcada. Filipe Carvalho ganhou o prémio revelação do ano. Cerimónia aconteceu esta segunda-feira na Gare Marítima de Alcântara.

É o quarto ano consecutivo que João Rodrigues fica em primeiro lugar nos prémios do blogue Mesa Marcada, atribuídos com base na votação de 225 profissionais do meio, entre os quais jornalistas gastronómicos, chefs, críticos enólogos, produtores ou influencers. O chef, presente também no Time Out Market e no Rossio Gastrobar, do hotel Altis, ficou no lugar cimeiro das duas categorias principais: restaurante e chef. No top 3 dos chefs segue-se José Avillez (do Belcanto) e Hans Neuner (do Ocean). Na categoria de restaurantes, o pódio completa-se com o Ocean e o Belcanto, aqui em ordem inversa.

Filipe Carvalho, o chef executivo do Fifty Seconds by Martin Berasategui (que ficou mais brilhante na última gala Michelin), recebeu o Prémio Especial Makro Chef Revelação do Ano. Já o restaurante do topo da Torre Vasco da Gama conquistou o Prémio Especial Estrella Damn Destaque do Ano, por ter escalado na tabela classificativa – subiu 24 lugares, chegando ao 5.º lugar.

Numa cerimónia onde estiveram mais de três centenas de convidados ligados ao universo da gastronomia, Miguel Pires e Duarte Calvão, os nomes por detrás do blogue Mesa Marcada, entregaram ainda o Prémio Especial César Castro Mesa Diária ao restaurante o Frade. Esta casa em Belém substitui a Taberna Sal Grosso, vencedora o ano passado, e foi considerada pela maioria dos votantes como “restaurante favorito de preço moderado que frequentam regularmente ou que recomendariam a um amigo”.

O Essencial, de André Lança Cordeiro, também esteve em destaque como uma das aberturas do ano. Foi o restaurante aberto durante 2019 que melhor lugar atingiu no ranking dos preferidos, ficando em 14.º lugar.

Honras também para a Bísaro – Salsicharia Tradicional, projecto especializado em presuntos, enchidos e outros produtos de origem animal, provenientes do porco bísaro, e para o sous chef de pastelaria do Hotel Ritz Four Seasons, Diogo Lopes, que venceu o Prémio Especial Delta Chefe Pasteleiro do Ano.

Este ano a organização acrescentou dois novos prémios à cerimónia, atribuído com base nos votos de um painel mais restrito. André Figuinha, do Feitoria, foi destacado como o escanção do ano, e o Fifty Seconds levou outro prémio para casa – o de melhor serviço de sala do ano.

O destaque carreira foi para Joachim Koerper, pelo seu trabalho no restaurante Eleven nos últimos 15 anos.

Confira aqui a lista completa de vencedores.

TOP 10 - RESTAURANTES 2019

1º - Feitoria

2º - Ocean

3º - Belcanto

4º - Prado

5º - Fifty Seconds

6º - Epur

7º - Euskalduna

8º - Alma

9º - LOCO

10º - The Yeatman

TOP 10 - CHEFES 2019

1º - João Rodrigues (Feitoria/Altis Belém)

2º - José Avillez (Belcanto)

3º - Hans Neuner (Ocean)

4º - António Galapito (Prado)

5º - Vincent Farges (Epur)

6º - Vasco Coelho Santos (Euskalduna)

7º - Alexandre Silva (Loco)

8º - Henrique Sá Pessoa (Alma)

9º - Dieter Koschina (Vila Joya)

10 º - Filipe Carvalho (Fifty Seconds)

PRÉMIOS ESPECIAIS 2019

Prémio Especial César Castro "Mesa Diária”: O Frade

Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano: Fifty Seconds

Prémio Especial Graham’s Restaurante Novo do Ano: Essencial

Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano: Filipe Carvalho

Prémio Especial Delta - Chefe de Pastelaria do Ano: Diogo Lopes

Prémio Maria José Macedo - Produtor/Fornecedor do Ano: Bísaro - Salsicharia Tradicional

Prémio Especial Cutipol Carreira - Joachim Koerper

Prémio Especial S. Pellegrino/Acqua Panna Escanção do Ano - André Figuinha

Prémio Especial Serviço de Sala do Ano - Fifty Seconds

