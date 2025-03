João Rodrigues volta a viajar pelo país e desta vez conta com chefs internacionais

Até 2026, o chef vai cozinhar, e envolver os produtores locais, em sete regiões de Portugal. Começa no Alentejo com a brasileira Manu Buffara e o turco Maksut Askar. E terá Filipe Ramalho, do Páteo Real, como anfitrião.

É a segunda temporada do Residência e arranja já em Abril, nos 5 e 6, no Alentejo. Depois de ter percorrido o país em 2023 para cozinhar nos vários distritos, enquanto dava a conhecer também os seus produtores e tradições, João Rodrigues está de regresso à estrada para uma nova Residência. Nesta nova vida, ou temporada como lhe chamam nas suas páginas nas redes, o objectivo é contar sempre com a participação de chefs estrangeiros. A brasileira Manu Buffara, do Manu, em Curitiba, e o turco Maksut Askar, do Neolokal, em Istambul, são os primeiros a participar.

A notícia é avançada pelo Público, que escreve que em vez de fazer de sítios inusitados o espaço das refeições, João Rodrigues vai antes ocupar restaurantes locais. No caso do Alentejo, a Residência arranca no Sublime Comporta, onde o chef abriu o Canalha (com o grupo de restauração Paradigma) para a época do Verão, e juntará na cozinha Rodrigues, Buffara e Askar. O jantar tem o preço de 150€, escreve a mesma publicação. À semelhança do que já acontecia, antes do repasto, há visitas a produtores locais. No caso, passarão pela Herdade do Freixo do Meio, em Montemor-o-Novo, A Cerquinha, em Grândola, ou o Avô Quim, em Melides.

Já no dia 6, João Rodrigues estará no Páteo Real, em Alter do Chão, onde fará um menu (70€), assente na gastronomia tradicional alentejana, a meias com o anfitrião Filipe Ramalho.

Lisboa será a região seguinte, já com datas marcadas: 14 e 15 de Junho, na ressaca do Santo António, altura em que a cidade está em festa. Até 2026, haverá paragens ainda nas regiões do Porto e Norte, Centro de Portugal, Algarve, Açores e Madeira.

Quanto aos chefs convidados, o Público escreve que virão a Portugal nomes como Mitsuharu Tsumura, do Maido (Lima); Ricard Camarena, do restaurante homónimo (Valência); Marsia Taha Mohamed, do Arami (La Paz); Nicanor Vieyra, do Olluco (Moscovo); Mihai Toader, do Soro Lume (Bucareste); e Nieves Barragan, do Sabor (Londres).

“Queremos levar os chefs a conhecer as regiões portuguesas e o receituário regional para depois prepararem um jantar com os produtos que encontrarem. Mas desta vez o anfitrião será sempre um chef local”, explicou ao jornal diário João Rodrigues, que conta com a mulher, Vânia Rodrigues, em toda a produção da Residência. Este tem por base o trabalho feito pelo casal no Projecto Matéria, que dá a conhecer os produtores das diversas áreas.

Adiada ficou a abertura do Monda, o restaurante de fine dining que João Rodrigues havia anunciado para o final de 2024 ou início de 2025 na Lourinhã.

