Jóias imperfeitas e anéis de noivado: o luxo de Maria Mathias está nas histórias que conta

A joalharia não foi sempre o caminho para Maria Mathias. Formou-se em design e só depois sentiu o chamamento da manualidade. Na manipulação dos metais, encontrou uma forma de expressar a própria criatividade. Em 2022, criou a marca homónima. Entre colecções inspiradas nas formas orgânicas que a rodeiam – as da natureza – e peças desenvolvidas em colaboração com os clientes – com uma queda especial para os anéis de noivado –, a Maria Mathias Jewelry é a junção do imaginário pessoal da sua mentora e das histórias de quem chega até ela em busca de uma peça verdadeiramente especial.

"Gosto que o meu atendimento seja pessoal e que dar atenção aos detalhes. Gosto que o imperfeito seja perfeito. Gosto de criar, mas também de ajudar as pessoas a encontrarem a jóia que ainda não encontraram", começa por explicar a joalheira.

Simão Castro Pernas Maria Mathias

Há um ano, mudou-se para Madrid. É lá que vive e trabalha, num pequeno atelier que montou no bairro de Malasaña e onde recebe clientes por marcação. Uma a uma, as peças são desenhadas e depois feitas à mão, com a ajuda de moldes em cera. "Isso permite-me, muitas vezes, criar estas texturas diferentes, este aspecto de algo derretido, mais fluido. O metal pode parecer uma coisa rígida, riscada, moldada, mas aqui ganha esta forma mais suave", continua.

Matiz é a mais recente colecção de Maria Mathias. Ao acabamento tosco de brincos, anéis e pendentes, junta pedras semi-preciosas e evocações directas da natureza, caso das flores e das asas de borboleta. São peças que acabam sempre por ter algo de irrepetível e que, apesar de terem o cunho da autora, podem sempre sempre adaptadas e personalizadas. Adicionar e retirar pedras, escolher entre prata e ouro ou alterar o nível de pureza do metal precioso pode também ser uma forma de ajustar o preço da peça ao orçamento. Maria garante que o intervalo é vasto: pode começar nos 70€ e chegar os 3000€.

Simão Castro Pernas

Em todas elas, o estilo de Maria Mathias é facilmente identificável. "Acho que o facto de serem feitas à mão, e não numa fábrica, faz com que a estética seja muito parecida, mesmo quando a técnica não é exactamente igual. E eu acho que é por isso que as pessoas me procuram", refere.

Desde o início da marca que os anéis de noivado têm sido uma das especialidades da joalheira portuguesa. Além de perceber o que cada cliente procura, há casos em que de uma jóia de família nasce uma nova peça especial. "Gosto que a peça conte uma história – é esse o luxo da minha marca. E se a peça é única, feita à mão e à medida, então eu também estou a ajudar as pessoas a criar essa história", remata.

Em Portugal, onde tem também os seus fornecedores, a popularidade de Maria cresce entre as noivas. Um segmento que acompanha à distância (com a ajuda da loja online) e com visitas frequentes. Espera voltar a fixar-se em Lisboa, a cidade onde deu os primeiros passos na joalharia. Pensa nisso e no dia em que abrirá uma loja própria. Não que o sossego do atelier não seja apreciado, mas o objectivo será sempre trazer as jóias para mais perto das pessoas.

