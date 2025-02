Jordan Peterson regressa a Portugal para palestras em Lisboa e no Porto

O psicólogo Jordan Peterson regressa a Portugal para duas conferências no final de Maio. An Evening to Transform Your Life terá lugar em Lisboa, no Sagres Campo Pequeno, e no Porto, na Super Bock Arena, nos dias 27 e 28, respectivamente.

O canadiano é autor de livros best-seller, psicólogo clínico e professor emérito da Universidade de Toronto. Escreveu três livros, incluindo 12 Rules for Life e Beyond Order, que venderam mais de 14 milhões de cópias. O seu próximo livro, We Who Wrestle with God, será lançado em Novembro.

A sua digressão internacional já passou por mais de 400 salas esgotadas, abordando temas como mitologia e narrativa

Os bilhetes estarão à venda a partir de 14 de Fevereiro, às 9.00. Quem estiver registado na newsletter da promotora Everything Is New poderá aceder a uma pré-venda exclusiva no dia 12.

Os preços dos bilhetes variam entre os 24€ e os 95€ em Lisboa e entre os 34€ e os 75€ no Porto, consoante os lugares escolhidos.

Sagres Campo Pequeno. 27 Mai (Ter). 21.00. 24€-95€

