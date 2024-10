Jorge Coelho é o grande vencedor da Amadora BD, Filipa Beleza é a revelação

Jorge Coelho é o grande vencedor da edição de 2024 da Amadora BD. Distinguido na categoria de melhor obra de banda desenhada de autor português, por O Grande Gatsby – A Novela Gráfica Definitiva, levou para casa o prémio máximo de 5000€. A cerimónia de entrega de prémios foi entregue no domingo, 20 de Outubro, no Núcleo Central do festival, no Parque da Liberdade.



Sylvain Vallee e Mark Eacersall, com Tananarive, conquistaram o prémio para melhor obra estrangeira de banda desenhada editada em português. O prémio revelação foi entregue a Filipa Beleza, com o livro Amor, e A Armação, de Daniel Silvestre, ganhou o melhor fanzine/publicação independente. Por fim, José Ruy venceu para melhor edição portuguesa de banda desenhada, com David Melgueiro – A Passagem Impossível.

Houve ainda espaço para distinguir Luís Louro com o troféu de honra, um reconhecimento de carreira que não é atribuído todos os anos. Nascido em 1965 e com quase quatro décadas no meio, o autor de O Corvo é essencialmente um contador de histórias e vive exclusivamente da banda desenhada e da ilustração. Entre revistas e livros cheios de histórias, tem tido um contributo central para a BD nacional.

O júri dos prémios do Amadora BD contava com Hugo Pinto, que além de representante do município da Amadora é também crítico literário e especialista em banda desenhada; Paulo Monteiro, presidente do clube português de banda desenhada; e João Ramalho Santos, investigador e especialista em banda desenhada. A iniciativa é da Câmara Municipal da Amadora, que distingue desde 1990 autores portugueses e internacionais de banda desenhada.

