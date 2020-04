Jornada Mundial da Juventude adiada: Papa Francisco só virá a Lisboa em 2023

A próxima Jornada Mundial da Juventude, que estava prevista realizar-se em Lisboa em Agosto de 2022, foi adiada um ano. O Vaticano justifica a decisão com as actuais circunstâncias de calamidade pública.

A Jornada Mundial da Juventude, que se deveria realizar em Lisboa dentro de mais de dois anos, previa a visita do Papa Francisco. Mas esta segunda-feira, 20 de Abril, o Vaticano anunciou o reagendamento do evento para Agosto de 2023, por causa da pandemia da Covid-19.

“Devido à actual situação de saúde e às suas consequências no movimento e na agregação de jovens e famílias, o Santo Padre, em conjunto com o Dicastério para Leigos, Família e Vida, decidiu adiar por um ano o próximo Encontro Mundial de Famílias, agendado para Junho de 2021, e o próximo Dia Mundial da Juventude, agendado para se realizar em Lisboa em Agosto de 2022, para Junho de 2022 e Agosto de 2023, respectivamente”, informou o Vaticano em comunicado.

Foi no final da Jornada Mundial da Juventude do ano passado, a 27 de Janeiro de 2019, na cidade do Panamá, que o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, da Santa Sé, anunciou que Lisboa seria a próxima cidade a receber o evento, em 2022. Previa-se que a capital portuguesa recebesse cerca de um milhão de jovens. O tema da peregrinação – que seguiria dos terrenos à beira Tejo, no Parque das Nações, para Norte – é “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, que segundo a agência Ecclesia é uma passagem do Evangelho de São Lucas.

