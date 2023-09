Jornadas Europeias do Património acontecem este fim-de-semana

As Jornadas Europeias do Património arrancaram esta sexta-feira, 22 de Setembro, e prolongam-se até domingo, 24. A programação, dedicada ao tema do “Património Vivo”, inclui mais de 750 iniciativas em museus, palácios e monumentos de todo o país, como o Padrão dos Descobrimentos, que tem previstas visitas guiadas e oficinas para as famílias.

Em Portugal, a iniciativa é coordenada pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que promove o acesso ao património e “à participação activa na descoberta de uma herança cultural comum”. Este ano, o tema escolhido procura convidar à exploração das práticas, lugares e objectos que ainda hoje fazem parte do nosso património e que, tendo sido transmitidos de geração em geração, foram sofrendo adaptações ajustadas às mudanças em curso.

Para não perder pitada, o melhor é consultar a agenda das Jornadas, que se encontra em constante actualização e permite pesquisar por eventos com recurso a diferentes filtros, desde o local onde se realizam ao tipo de actividade. A oferta cultural inclui exposições, performances artísticas, oficinas, palestras e visitas guiadas para pessoas de todas as idades.

Durante os três dias de Jornadas Europeias do Património, a entrada para os equipamentos da DGPC é gratuita para todos os visitantes, estejam ou não inscritos nas actividades desenvolvidas no âmbito das Jornadas Europeias do Património.

Em Lisboa, poderá aproveitar para ver gratuitamente exposições, como a “Festa dos Rapazes e das Raparigas”, no Museu do Oriente, e “800 anos de saúde em Portugal”, no Museu da Saúde, ou para usufruir dos jardins iluminados do Palácio Fronteira, cuja entrada custa habitualmente entre 3€ e 7€.

