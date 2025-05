José Cid, Ana Moura e muitos outros vão animar as Festas de Oeiras

Com um cartaz que cruza gerações, com artistas como Tony Carreira, José Cid, Van Zee ou Ana Moura, foi anunciado o cartaz das Festas de Oeiras. O evento acontece de 30 de Maio a 15 de Junho e os 19 concertos vão acontecer no Jardim Municipal de Oeiras.

O cartaz musical abre com Matias Damásio no dia 30 de Maio, seguindo-se Revenge of the 90’s a 31. No início de Junho, a música continua com Miguel Araújo (1), Mariza (2), Carolina de Deus (3), Xutos e Pontapés (4), Quim Barreiros (5) e GNR (6).

No sábado, 7 de Junho, será a vez da colaboração de Batida e Bonga subir ao palco, com José Cid a encerrar a noite. No domingo, 8, atuam Van Zee e Frankieontheguitar e Buba Espinho e Bandidos do Cante.

A festa continua com Padre Guilherme (9), Ana Moura (10), Papillon (11), Os Azeitonas (12), Miguel Gameiro e Polo Norte (13) e Ornatos Violeta (14). A encerrar o cartaz, no dia 15 de Junho, estará Tony Carreira, num concerto que irá acontecer no Jardim Municipal de Oeiras. Além deste espaço, o Parque Urbano de Miraflores também acolherá actuações.

Além da música, as Festas de Oeiras oferecem também roteiros gastronómicos que valorizam a culinária local, bancas de artesanato e diversas atividades para as famílias. As crianças terão um espaço próprio com trampolins e carrosséis, garantindo animação para os mais novos.

Jardim Municipal de Oeiras. 30 Mai-15 Jun. Entrada Gratuita

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp