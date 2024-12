José Cid e Mickael Carreira animam passagem de ano no Terreiro do Paço

Assim de repente, é difícil pensar num espectáculo mais eclético em termos musicais. O Terreiro Paço tornou-se, nos últimos anos, no grande palco da passagem de ano em Lisboa e a entrada em 2025 não será excepção. Na noite de 31 de Dezembro, a música começa a soar pelas 21.30, com um concerto de José Cid, "pioneiro do rock português, cantor e compositor agraciados com um Grammy Latino por Excelência Musical", como se lê no comunicado da EGEAC.

No palco, Cid irá percorrer os grandes êxitos da carreira, vai receber alguns convidados e abrirá caminho para o momento das 12 badaladas. À meia-noite, conte com o habitual espectáculo de fogo-de-artifício sobre o Tejo, que se estenderá por dez minutos.

Antes que os ânimos arrefeçam – até porque a noite se adivinha fria –, sobe ao palco Mickael Carreira, escolha que aponta para outra faixa de público. Goste-se mais ou menos (imenso ou nada), serão estes os primeiros acordes de 2025, no Terreiro do Paço.

Terreiro do Paço. 31 Dez 21.30. Entrada livre

