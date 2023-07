Jovens de 18 anos vão receber voucher para trocar por um livro

Foi em Maio que, aquando da apresentação da Feira do Livro de Lisboa, o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Pedro Sobral, confirmou a possibilidade de se lançar um “cheque-livro” em colaboração com o Ministério da Cultura. A ideia original, apresentada pela primeira vez no final do segundo confinamento, era atribuir um vale no valor de 100€ a cada residente em Portugal prestes a fazer 18 anos, mas afinal será um voucher para “escolher e comprar um [único] livro”.

O voucher é exclusivo para livrarias físicas, para que se possa “replicar a experiência, não apenas da leitura, mas da compra e da escolha”, entre os jovens que nasceram em 2004 e 2005. O esclarecimento foi dado pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias. Na mesma altura, confessou não haver ainda data para a medida entrar em vigor e justificou a demora com “uma série de mecanismos na operacionalização que são exigentes”.

Considerando que o mercado livreiro, apesar de estar a crescer, continua a ser frágil, os responsáveis defendem que a medida não deverá ser avulsa, mas não se sabe ainda se de facto a medida estará disponível todos os anos.

