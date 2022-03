Juliana Penteado foi à Marquise da Mobler. O resultado só podia ser doce

Durante o próximo mês, estas vão ser as novidades em destaque para quem fizer uma visita à pequena confeitaria de Juliana Penteado, na Calçada da Estrela, ou à Marquise da Mobler, o café-padaria comandado por Diego Haupenthal, também na zona de São Bento. É que a parelha juntou-se na mesma cozinha e criou três novos doces, resultado do cruzamento de técnicas de padaria com a pastelaria francesa temperada com óleos essenciais.

DR Danish de mirtilos com gerânio

Comecemos pelo cruffin (uma mistura de muffin e croissant) de lemon curd, papoila e lemongrass, um bolo recheado que também tem o seu potencial instagramável. Custa 3,50€ e está disponível na loja de Juliana Penteado. Na Mobler, encontra as outras duas especialidades: o cruffin de caramelo salgado e o danish de mirtilos com gerânio, este último uma combinação de ingredientes que já faz parte da assinatura da pasteleira brasileira. Custam 3€.

Para já, são estas as sugestões da dupla. À Time Out, admitem ter testado outras receitas em conjunto, novos sabores que, dependendo do sucesso do primeiro lançamento, poderão prolongar no tempo esta nova parceria lisboeta.

Juliana Penteado: Calçada da Estrela, 5; Ter-Sex 12.00-17.00 e Sáb 10.00-14.00. Marquise da Mobler: Rua Nova da Piedade, 29-33. 21 602 2131. Seg-Dom 08.30-15.30.

