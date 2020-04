Junta de Benfica abre cursos online financiados para quem está sem rendimentos

A Junta de Freguesia de Benfica está a promover um projecto piloto na área da formação à distância. O objectivo é apoiar as famílias que têm vindo a perder o emprego e rendimentos no contexto da actual pandemia.

Planeamento e Gestão do Orçamento Familiar, e Comunicação Interpessoal e Marketing. São estes os dois primeiros cursos à distância, ambos com a duração de 25 horas, a arrancar no âmbito do projecto piloto lançado pela Junta de Benfica, em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional. De acesso simplificado e sem necessidade de escolaridade obrigatória, destinam-se a pessoas desempregadas, trabalhadores independentes sem rendimentos, maiores de 23 anos ou jovens que actualmente não trabalham nem frequentam qualquer formação. As inscrições já estão abertas.

Para se candidatar ou pedir mais informações, basta enviar um e-mail (formup@jf-benfica.pt) ou telefonar (92 597 7550 ou 92 597 7551). “Os formandos vão receber uma bolsa de estudo individual, além de subsídio de alimentação”, lê-se em nota informativa daquela Junta de Freguesia, que irá ainda disponibilizar os meios necessários à realização dos cursos “a quem não tenha, por exemplo, acesso a computadores ou à internet”.

As sessões de formação são de três horas diárias, entre as 16.00 e as 19.00, perfazendo um total de oito dias. O valor da bolsa é 1,69€/hora e o subsídio de alimentação é de 4,77€/dia.

Esta medida insere-se num conjunto de iniciativas de apoio social e económico desenvolvido pela Junta de Freguesia de Benfica para minimizar os efeitos da crise pandémica provocada pela Covid-19.

