Júpiter e Saturno vão formar a “Estrela de Belém” a tempo do Natal

Júpiter e Saturno nunca estiveram tão próximos desde 1623, logo após Galileu os ter observado pela primeira vez através do seu telescópio. Neste mês de Dezembro, os dois planetas vão alinhar-se e aparecer no céu nocturno como um único ponto brilhante, reflectindo a luz do Sol. O fenómeno, denominado “grande conjunção”, será particularmente visível entre 16 e 21 de Dezembro e fará lembrar a “Estrela de Belém”, que teria guiado os três reis magos até Jesus Cristo.

“Júpiter e Saturno têm viajado juntos pelo céu durante o ano inteiro, mas este mês prepare-se para o verdadeiro espectáculo”, lê-se no site da NASA, que prevê o alinhamento dos maiores corpos celestes do Sistema Solar para 21 de Dezembro. “Os dois planetas e as suas luas vão ser visíveis no mesmo campo de visão através de binóculos ou de um pequeno telescópio.”

Quando Júpiter e Saturno se alinharem a 21 de Dezembro, dia em que também se assinala o solstício de Inverno no hemisfério norte, vão estar o mais próximos que alguma vez estiveram um do outro desde 1623, como noticia a revista Space. Mas essa conjunção planetária em particular não foi visível para a maior parte dos observadores. Na verdade, esta será a primeira vez desde 1226, quase 800 anos, que este fenómeno é visível no céu nocturno.

A NASA aconselha a procurar a visão clara do evento astronómico, 45 minutos depois do pôr-do-sol, sobretudo a 21 de Dezembro, mas a “Estrela de Belém” será visível em qualquer lugar da Terra durante uma hora, após o pôr-do-sol no hemisfério Norte, já a partir de quarta-feira, dia 16. Se deixar passar a oportunidade de ver esta “grande conjunção”, só poderá voltar a fazê-lo daqui a 60 anos. Até lá o fenómeno repete-se, mas não será visível.

