Kanye West estreia novo disco no cinema – mas só durante o fim-de-semana e em IMAX

Kim Kardashian já o tinha anunciado, mas o disco não apareceu como prometido. A espera acabou: Jesus is King foi lançado esta sexta-feira e é acompanhado pela estreia mundial de um documentário homónimo. Em Portugal, só está em cartaz nas salas NOS IMAX, com uma sessão única por dia, entre esta sexta-feira e domingo.

Portugal faz parte da lista restrita de países escolhidos para o lançamento do documentário de Kanye West, Jesus is King, que inclui alguns dos temas do novo e muito antecipado álbum do músico.

Produzido por West, este documentário é uma mistura entre música, arte e religião: realizado pelo reconhecido fotógrafo de moda Nick Knight, Jesus is King dá vida ao grupo de rap-gospel Sunday Service, criado no início deste ano e com o qual o rapper norte-americano actuou no Coachella. O documentário passa-se na Cratera Roden, uma instalação imersiva que o artista James Turrell tinha iniciado no deserto do Arizona mas que nunca tinha acabado. West deu o empurrão – que é como quem diz, financiou a obra – e os dois juntaram-se para este trabalho.

O filme tem a duração de cerca de 35 minutos e cada bilhete tem um custo de 7€. Há uma sessão por dia, às 21.00 nos dias 25 e 26, e às 16.00 no dia 27, nos cinemas NOS Colombo, Cascais Shopping e Mar Shopping. Quem preferir ficar-se pela música, os 11 temas do novo álbum já podem ser ouvidos em streaming desde esta sexta-feira à tarde (e aqui em baixo).

NOS Colombo, Cascais Shopping e Mar Shopping. Dias 25-26 (21.00). Dia 27 (16.00). 7€

