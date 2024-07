Ken Jeong tem “muita coisa em jogo” nesta comédia de acção (wink-wink)

Dave Bautista e Chloe Coleman estão de regresso nos papéis de JJ, espião da CIA, e da agora adolescente Sophie em My Spy: The Eternal City, sequela da comédia de acção de Peter Segal (Get Smart – Olho Vivo) que estreou esta quinta-feira na Prime Video. Mas há mais regressos no elenco, com destaque para os comediantes Ken Jeong e Kristen Schaal, que também vão para o terreno tentar impedir o fim do mundo. A Time Out esteve à conversa, numa videochamada, com estes dois actores.

No primeiro filme, My Spy (ou O Meu Espião), um agente da CIA chamado JJ (Dave Bautista) tem uma aparente aborrecida missão de vigiar a família de um traficante de armas que escondeu planos de construção de uma bomba nuclear. A família é composta por uma mãe e a sua filha de nove anos, Sophie, que rapidamente descobre os operacionais da CIA escondidos no apartamento do lado: JJ e a analista Bobby (Kristen Schaal), uma improvável dupla enviada pelo chefe de operações da CIA, David Kim (Ken Jeong). Muita acção, tiros e abraços depois, JJ passa a fazer parte da família.

My Spy (2020) esteve poucos dias nas salas de cinema, devido à pandemia. Acabou por encontrar lugar no streaming da Prime Video, que viria a dar luz verde a este My Spy: The Eternal City com um orçamento mais ambicioso do que o da produção original e uma rodagem entre Itália e África do Sul. No novo enredo, o coro do instituto de Sophie vai para Itália actuar para o Papa no Vaticano e JJ acompanha o grupo como um dos voluntários responsáveis por tomar conta dos adolescentes. Mas o que começou por ser uma oportunidade de fortalecer laços com Sophie, acaba por tropeçar numa conspiração terrorista que pode acabar com o mundo como o conhecemos.

"Uma história incrível"

De regresso estão os actores e comediantes Ken Jeong (A Ressaca) e Kristen Schaal (What We Do In The Shadows), que têm mais tempo de ecrã nesta produção, em que o realizador lhes deu bastante margem para a improvisação. “O Ken é muito aberto à improvisação e isso torna tudo muito divertido, é um óptimo improvisador. Por isso, ouvimo-nos um ao outro e vamos em frente. E é raro encontrar actores tão famosos como o Ken que se sintam seguros a fazer isso. O Ken tem muito em jogo, sabes? Ele tem muito em jogo”, conta-nos Kristen Schall, puxando pela ironia. Ken Jeong faz o mesmo: “Sim, sim. Falámos sobre isso antes de cada cena. ‘Meu Deus, Kristen, tenho muita coisa em jogo. Eu confio em ti. Eu percebo, não vou questionar isso, mas tenho muita coisa em jogo’. E acção”.

©Graham Bartholomew/Amazon Kristen Schaal, Dave Bautista e Chloe Coleman

Mais a sério, Ken Jeong explica-nos porque sente que este filme é especial: “Para além da comédia e da acção, no fundo é mesmo sobre a família. É sobre o JJ e a Sophie e o aprofundamento da sua relação. E tem como pano de fundo terroristas globais e uma história incrível. Mas eles mantêm o elemento da família e a sua importância. E acho que, para mim, à medida que vou envelhecendo, esses são os temas que quero explorar, sem dúvida”.

Além dos repetentes, há novos comediantes no elenco, expandindo não só o território de acção do enredo, como o território do humor. É o caso de Craig Robinson (O Escritório) e Anna Faris (Scary Movie – Um Susto de Filme). “Estamos muito contentes por eles terem participado. E penso que foi o sucesso do próprio filme que o levou a ter mais comediantes a quererem juntar-se à diversão”, explica Kristen Schaal. Em My Spy: The Eternal City, Schall e Jeong acabaram por ter de entrar em mais cenas de acção e Jeong até teve direito a um duplo. E a um soco na cara, revelou a actriz. “É um pouco stressante. Mas os coordenadores de duplos e os nossos duplos são muito bons”.

Prime Video. Estreou a 18 de Julho

