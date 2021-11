Kids Market regressa às cavalariças para edição de Inverno

O Kids Market, um mercado de moda e lifestyle para crianças, regressa às Cavalariças do Pestana Palace de 4 a 5 de Dezembro, depois de dois anos sem edições presenciais. Com a curadoria de Filipa Cortez Faria, nutricionista e influenciadora digital, mais de 60 marcas foram convidadas a participar. Falamos de negócios com produção maioritariamente nacional, que durante dois dias vão apresentar as suas colecções para este Inverno, bem como várias opções de looks e presentes para o Natal.

DOT Baby, Peixinho do Mar, Love by Mary ou Boksers, para crianças; Hyena, Bubble Picks, Jaybee ou Our Sins, para mulheres; e Xadrez às Riscas, Indy Kids ou Aida Home Living, para a casa, são algumas das marcas confirmadas. Mas não vai haver só moda e decoração. No jardim das Cavalariças do Pestana Palace, encontrará várias opções de comida de rua para recarregar baterias, uma esplanada e zona lounge para relaxar em família e muitas actividades para entreter os miúdos.

Para manter o espírito natalício, estão ainda previstos workshops para todas as idades, sessões fotográficas com o Pai Natal e a tradicional vertente solidária, com 1€ do valor da entrada (3€) a reverter para a Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Se quiser saber mais sobre as marcas presentes e o programa de festas, basta estar atento à página de Facebook do Kids Market.

Cavalariças do Pestana Palace. De 4 a 5 de Dezembro. Sáb-Dom 10.00-19.00. 3€.

