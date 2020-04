Kinda Home leva a Primavera numa viagem pela história do design

A loja de decoração e mobiliário lançou a nova colecção online. Há peças intemporais, muitas cores e estilos para refrescar a casa para a Primavera/Verão.

Se por estes dias já se fartou do seu sofá, se a mesa da sala não funciona como mesa de escritório e as fronhas de almofada sempre iguais já o estão a deixar com os nervos em franja, talvez seja a altura de repensar a decoração da casa. A pensar nisso, a Kinda Home, com a loja no Oeiras Parque actualmente fechada mas a funcionar online, lançou uma nova colecção Primavera/Verão.

Online a partir desta sexta-feira, 17 de Abril, a nova colecção tem centenas de produtos novos, desde móveis em madeira de estilo nórdico, sofás com tecidos delicados e novos tons, estantes, cadeirões, quadros e outras peças decorativas, toalhas de mesa com rendas e muitas cores primaveris. Inspiraram-se, explicam em comunicado, na “intemporalidade das formas, tons e estilos que marcaram a arquitectura e design mundiais ao longo dos tempos”.

A nova campanha foi totalmente desenvolvida e implementada pela equipa de design da marca a partir de casa. “Mais do que nunca, queremos cumprir a promessa da marca “Kinda, uma casa com mundo” e trazer mundo e inspiração às casas de todos os portugueses”, diz Francisco Camacho, director de marketing da Kinda.

A Kinda Home chegou a Portugal em 2018, com uma loja de grandes dimensões na Estrada da Circunvalação (Porto). Em Oeiras abriu um ano depois, em versão boutique. Com os espaços físicos encerrados, pode tratar de tudo online – as entregas são gratuitas a partir de 100€ e o período de devolução é de 60 dias.



