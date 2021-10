Kintu Studio: um novo ponto de encontro para o talento português

Esta é uma daquelas lojas para manter debaixo de olho. Porque junta no mesmo espaço várias marcas e criadores portugueses em áreas como a cerâmica, a moda e a ilustração, mas também porque o catálogo se quer rotativo e torna-se fácil perder o fio à meada da criatividade nacional. À frente deste novo destino de compras, com duas montras rasgadas para a rua, está Sylwia Cylwik. Do fundo da loja, saúda quem entra num português perfeito. "O Kintu Studio nasceu na minha cabeça como plataforma para promover artistas e marcas portuguesas, ainda antes da pandemia. Senti que faltava essa curadoria, uma forma das pessoas conseguirem chegar a estas peças", explica a mentora.

Durante meses, funcionou apenas como loja online, mas também com algumas experiências pop-up espalhadas pela cidade. Em Lisboa, esta polaca de 31 anos encontrou uma segunda casa. Com formação em caracterização de cinema e teatro, deixou Varsóvia há nove anos. Entretanto, passou dois no Rio de Janeiro, onde estudou moda e cool hunting. Em Portugal, o lugar que escolheu para começar do zero a nível profissional, mergulhou de cabeça no segmento criativo e para São Bento trouxe algumas das etiquetas que foi descobrindo.

Mariana Valle Lima

As mantas do Distino Studio acabaram de chegar. Tamara, a criativa por detrás da marca, reaproveita velhos tecidos, tinge-os com recurso a frutas, folhas e legumes e trabalha composições geométricas. Por outro lado, as ilustrações de Vanessa Santos mostram que o Kintu Studio também está aqui para firmar colaborações — os últimos trabalhos aludem à vaga de protestos pelos direitos das mulheres que teve lugar na Polónia, em 2016. Outro exemplo? As velas da Casa Bohemia, cuja protecção em papel vem com sementes de flores para ser semeada depois de se acender o pavio pela primeira vez.

"Para algumas marcas e artistas é difícil ter um espaço físico próprio. Quero dar-lhes espaço, ir apresentando novidades a cada um ou dois meses, mas também dar espaço a lançamentos de colecções e novas colaborações", explica. A visita guiada continua: as peças decorativas feitas a partir de desperdícios de algodão da Jinja, as malhas de Susana Bettencourt, os cosméticos naturais (e algarvios) da 8950, as cerâmicas de Alessandra Romani, os candeeiros de Diana Manuel e as esculturas em cerâmica e esponja de Margarida Vieira, acabadas de chegar de uma exposição na Dinamarca.

Mariana Valle Lima

Sylwia não está sozinha. A loja Kintu Studio pode ser a face mais visível deste espaço, mas esconde outras. Casa Angelita é o projecto das espanholas Julia e Olaya. A primeira é arquitecta, mas tem aqui o seu próprio atelier de cerâmica, com uma agenda de workshops que também convém manter debaixo de olho. A segunda é ilustradora e ocupa uma espécie de sala secreta, onde tem um estúdio de tatuagens.

Novembro é o mês em que tudo arranca desta porta para dentro. Também Sylwia quer trazer alguns dos criativos com peças na loja para transmitir conhecimento e formar uma agenda de oficinas capaz de atrair aficionados das artes manuais, mas também curiosos. Os mesmos que passam e voltam atrás para mirar demoradamente a montra ou que a avistam do eléctrico 28 para mais tarde voltar pelo próprio pé. O Kintu Studio está aqui para ser descoberto e para fazer parte deste novo fôlego dos Poiais de São Bento.

Rua Poiais de São Bento, 58 (São Bento). Seg-Sáb 12.00-19.00.