Kitchenette: o projecto que deixou Campo de Ourique mais cor-de-rosa

A montra pintada num bonito millennial pink (rosa claro) salta à vista quando nos aproximamos da Rua Correia Teles, no coração de Campo de Ourique. À porta está Joana Duarte, de volta dos últimos preparativos para a inauguração oficial da Kitchenette Pop-up Store, a parte mais visível de um projecto maior, que começa num escritório na House of Hope and Dreams, onde presta serviços de marketing a novas marcas.

A loja sempre foi o sonho de Joana, que começou a procurá-la por necessidade: a sua marca Cupcakes Bazaar, com bonitos bolos de aniversário e cupcakes vendidos por encomenda através do Instagram, já tem dez anos – período em que Joana foi cozinhando em casa. “Isto foi tudo um processo. Achei que estava mais do que na altura de ter o meu espaço e deixar de cozinhar em casa. Mas como sempre trabalhei em comunicação, em agências, enquanto estratega e na área de gestão de redes sociais, também era altura de juntar a comunicação à comida”, diz. E aí, já com a loja alugada, surge a Kitchenette, “uma consultora de comunicação para novas marcas de comida” e para ajudar “marcas que estão a crescer e, à semelhança da Cupcakes Bazaar, ainda estão em casa”.

Fotografia: Inês Félix

A pop-up store, que ao início também esteve para ser só um espaço para vender os bolos de Joana, é um complemento. “Essas marcas com quem vou trabalhar, vão ter aqui um espaço físico para usar, confeccionar os seus produtos e, numa lógica de pop-up, abrirem a porta ao público e contactarem directamente com as pessoas”, explica.

A cozinha é pequenina: tem um forno, dois bicos de fogão à parte – “porque era impossível neste espaço pequenino ter encastre” –, e uma bancada grande. A decoração é toda em cor-de-rosa, com loiças e azulejos a combinar, estes últimos com enormes X e O, a denunciar as colaborações futuras. “Não é um espaço muito grande mas as pessoas com quem vamos trabalhar estão habituadas a trabalhar assim, é tudo familiar”, diz.

A loja terá uma programação mensal, com curadoria de Joana. No dia da inauguração, Joana Trindade Beato, a cozinheira nómada da Joy Catering&events, foi a primeira a testar a cozinha e a mostrar as suas comidas, entre foccacias caseiras com creme de tomate seco e rabanete, brownies com chocolate, halva e sésamo ou croissants com compota de marmelo e avelãs. Depois foi a vez de a anfitriã mostrar os seus naked cakes, inspirando-se no famoso Milk Bar da nova-iorquina Christina Tosi.

Fotografia: Inês Félix

O próximo sábado, 21, pertence à Under The Cover. “Eles nunca saíram da loja deles. Desafiei-os a trazer uma selecção de revistas de comida”, conta Joana. A 28 de Setembro é a vez do Pão do Pastor, “pão à moda antiga, rústico, feito com paixão, sem pressa, com farinha de moleiro, de alta hidratação, com muito mais sabor e aroma”. O pastor é Eduardo e só vende os seus pães através do Instagram. “Ele está muito animado com esta possibilidade de ter contacto com as pessoas. Comprou uma amassadeira para poder ter mais pão naquele fim-de-semana. Já estamos a pensar numa lógica quase mensal”, continua Joana. Já em Outubro, dia 5, é a vez de Ana Patrícia e a sua Tentação Verde, bolos de aniversário vegan que são verdadeiras obras de arte. Para acompanhar os pop-ups, Joana Duarte tem já uma rede de parceiros, como a cervejeira Musa.

Uma semana antes de cada evento, as respectivas marcas anunciam o que terão disponível na loja. Quando estas marcas se tornarem maiores, haverá outras cozinhas para explorar, como a da House of Hope and Dreams. Entretanto é estar atento às novidades, que chegam todos os meses. “Quero acreditar nos projectos que recebo e encaro cada pop-up como uma colaboração, um Kitchenette x Pão do Pastor, por exemplo, daí os X nos azulejos”, reforça, ainda que a loja esteja disponível para quem esteja mesmo a precisar de uma kitchenette.

Rua Correia Teles, 70 (Campo de Ourique).

