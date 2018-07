Kodaline regressam a Portugal com concerto no Coliseu em Outubro

São já um nome frequente em Portugal e ainda no passado fim-de-semana actuaram no Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. Agora, os Kodaline anunciam nova data para Lisboa: sobem ao palco do Coliseu a 24 de Outubro.

Para este novo concerto os irlandeses trazem um álbum novo na bagagem, Politics of Living, que chegará às lojas a 10 de Agosto e que sucede a Coming Up For Air, editado em 2015 e disco de ouro no Reino Unido.

Um disco para o qual a banda se rodeou de um leque variado de escritores e produtores bem conhecidos do meio como Wayne Hector, apelidado de guru pop e que trabalhou com nomes como Nicki Minaj e One Direction, ou Jonny Coffer, produtor de Beyoncé, por exemplo.

Na sua passagem este fim-de-semana pelo Meo Marés Vivas, os irlandeses declararam o seu amor aos fãs portugueses, revelando que Portugal é o seu país preferido para actuar. “Sempre que vimos é espectacular”, disse Steve Garrigan, o vocalista ao Jornal de Notícias, garantindo que não é assim em todos os concertos.

Os bilhetes para o concerto de Outubro no Coliseu estão à venda a partir desta terça-feira e os preços variam entre os 30€ e os 37€.

