Kylie Minogue em Lisboa: tudo sobre o regresso da rainha da pop australiana

Ainda a ressacar do NOS Alive? Parar é morrer: já estamos prontos para o próximo grande concerto em Portugal. Esta é apenas a terceira vez que a voz de “Can’t Get You Out of My Head” actua em Portugal, depois da estreia em 1996, no Parabéns, e de ter actuado no mesmo espaço em que vai cantar agora, quando este ainda se chamava Pavilhão Atlântico, em Julho de 2009. A rainha da pop australiana está de regresso e aqui dizemos-lhe tudo o que precisa de saber sobre o concerto que vai acontecer esta terça-feira, 15 de Julho, na MEO Arena.

Quem é Kylie Minogue?

Quase quatro décadas depois de se ter estreado como estrela pop, Kylie Minogue continua a reinar nos palcos mundiais com a energia contagiante de sempre. A cantora australiana começou a carreira como actriz, mas foi com hits como “The Loco-Motion”, “Spinning Around” e o omnipresente “Can’t Get You Out of My Head” que conquistou as pistas de dança e os tops de vendas. É a artista feminina com mais álbuns no top 10 britânico e a única mulher a ter alcançado esse feito em cinco décadas consecutivas. Aos 57 anos, continua a reinventar-se, sem nunca trair a sua essência pop brilhante e irresistível.

O que podemos ouvir neste concerto?

A digressão Tension Tour serve de montra para dois álbuns recentes: Tension (2023) e Tension II (2024). Mas a festa não se faz apenas com material novo. Kylie revisita também alguns dos seus clássicos mais celebrados, como “Slow”, “All the Lovers”, “In My Arms” ou “Confide in Me”, que surge agora com uma roupagem inspirada pela música house dos anos 90 feita pelos Brothers in Rhythm. Há espaço ainda para “The Loco-Motion” e outros momentos de nostalgia pop, sempre com uma abordagem visual moderna, centrada em ecrãs LED e projecções.

Como têm sido os últimos concertos?

A crítica está elogiar esta recente vaga de concertos e muitos consideram ser uma das melhores fases da carreira de Kylie Minogue. A digressão arrancou em Fevereiro, na Austrália, e tem passado por várias cidades na Europa e na América do Norte com lotações esgotadas e aclamação da imprensa. O Guardian deu-lhe cinco estrelas e chamou-lhe uma “excursão por todas as eras de Kylie”. A Rolling Stone Australia descreveu o concerto como “electrizante” e “repleto de êxitos”. Já o jornal britânico The Times destacou o seu “vasto catálogo de sucessos pop que só melhora com o tempo”. A componente visual é elogiada pela sofisticação digital e pela forma como coloca Kylie no centro de tudo, num palco que respira modernidade sem distracções supérfluas.

A que horas é o concerto?

O concerto de Kylie Minogue no MEO Arena está marcado para as 21.30 de terça-feira, 15 de Julho. Recomenda-se chegar com alguma antecedência.

Ainda há bilhetes?

Sim, ainda há alguns bilhetes disponíveis através dos canais oficiais, embora os sectores mais próximos do palco e as categorias superiores estejam esgotados. Neste momento pode adquirir bilhetes por valores entre os 60€ e os 90€.

A setlist de Kylie Minogue esperada na MEO Arena

Act 1: The Mirror Ball

Vegas High

Come Into My World

Supernova

Things We Do For Love

Act 2: Cosmic Cit

In Your Eyes

Hold On to Now

You Still Get Me High

Act 3: Noir

Tension

Slow / Love to Love You Baby

Confide in Me

Act 4: Club Fever

One More Time

Green Light

Padam Padam

Act 5: Love Affair

Can’t Get You Out of My Head

All the Lovers

Encore: Time Machine

The Loco-Motion

Dancing

Spinning Around