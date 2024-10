Kylie Minogue vai voltar a dar um concerto em Lisboa, 16 anos depois

Se não consegue tirar da cabeça o concerto que Kylie Minogue deu em 2009 no ainda chamado Pavilhão Atlântico, na estreia da australiana em Portugal, vai ter oportunidade de repetir a dose no próximo ano: a promotora Last Tour (a mesma que organiza, por exemplo, o Kalorama) anunciou esta terça-feira de manhã que a cantora e compositora vai actuar exactamente no mesmo sítio, agora chamado Meo Arena, a 15 de Julho de 2025.

Kylie Minogue, 56 anos, começou como actriz na série Neighbours, em meados da década de 1980, e lançou-se depois no mundo da música. Desde então, tornou-se um sucesso internacional, com dezenas de milhões de discos vendidos e êxitos orelhudos (e dançantes) como “The Loco-Motion”, “Should Be So Lucky” ou “Can’t Get You Out of My Head”. Ao longo de quatro décadas, editou discos com frequência – vai a caminho da vintena.

O mais recente é Tension, de 2023 (do qual se extraiu o single “Padam Padam”), embora esse estatuto se torne obsoleto já na próxima semana, quando for lançado o novíssimo Tension II (que inclui o single “Lights Camera Action” e colaborações com Sia, Orville Peck, Diplo ou The Blessed Madonna). São estes dois álbuns que vai apresentar em Lisboa e em toda a Tension Tour, a maior digressão de Kylie Minogue em mais de uma décadas, segundo a promotora.

A cantora vai actuar em vários países europeus, começando pelo Reino Unido, passando depois pela Alemanha, por França, Bélgica ou Suíça. Os bilhetes são postos à venda a 18 de Outubro (sexta-feira), às 9.00. Quem optar por uma estratégia mais preventiva, já há uma lista de espera para a pré-venda de entradas.

