Lá diz o ditado: em Abril... A chuva volta a Lisboa esta semana

Lisboa despede-se esta semana do tempo seco e soalheiro que marcou o final de Março. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Abril faz-se acompanhar pelo regresso da chuva.

Apesar de este domingo, dia 30, continuarmos com o céu limpo e as temperaturas entre os 11ºC aos 21ºC, não diferindo muito dos dias anteriores, daqui para a frente o cenário não será o mesmo.

Na segunda-feira, 31, vamos observar um céu pouco nublado e uma amplitude térmica marcada (entre os 10ºC aos 23ºC), e, a partir de terça-feira, 1 de Abril, as nuvens abrem caminho às primeiras gotas de chuva.

Os especialistas do IPMA prevêem a chegada aguaceiros fracos, acompanhados por uma descida das temperaturas máximas, que ficarão pelos 19ºC, e uma mínima mais elevada, de 14ºC.

Nos dias seguintes, o padrão repete-se: quarta, quinta e sexta-feira (2 a 4 de Abril) ficam marcadas pela chuva, intercalada com períodos de céu nublado e vento fraco a moderado. As temperaturas vão manter-se relativamente estáveis, entre os 12ºC e os 19ºC.

Os aguaceiros vão continuar no primeiro fim-de-semana do mês, prolongando-se até domingo, dia 6, sempre com máximas que rondam os 19ºC e mínimas nos 11ºC.

