Lanidor abre nova loja em Alfama – e cheira a café e pastéis de nata

A nova loja da Lanidor na Rua do Terreiro do Trigo foi pensada para proporcionar uma experiência diferente. Além da moda, a cafetaria serve doces tradicionais portugueses e bebidas de café, todos seleccionados junto de produtores nacionais. O nome escolhido para esta Lanidor Coffee House, Dona Clara, é uma homenagem aos históricos Banhos de Dona Clara, que existiam no mesmo local há centenas de anos e atraiam a população com as águas de nascentes termais.

A decoração também reflete a herança histórica da cidade: tons de azul inspirados nos icónicos azulejos portugueses são combinados com padrões vibrantes e elementos decorativos que acompanham o ritmo das estações. O layout convida a uma descoberta fluída pelo espaço, envolvendo os mundos da moda e da coffee house no seu desenho.

DR

A loja destaca, para além da colecção Primavera/Verão 2025, peças desenvolvidas na fábrica de malhas da marca, e uma gama de produtos para o cuidado com a roupa. A linha de praia Down the Coast também chega para integrar os esforços da estação quente.

A Lanidor quer reforçar a sua presença nas zonas históricas da cidade e assim chegar-se mais perto de uma clientela que muito lhe interessa: os turistas. Além da loja em Alfama, estão previstas mais duas inaugurações em Lisboa até ao final do ano.

Rua Terreiro do Trigo, 70 (Alfama). Seg-Dom. 10.00-20.00

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X