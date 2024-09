Lembra-se das portuguese girlies? Cinco delas vão vender peças do armário

É um alerta para todos os fãs do estilo portuguese girlie, que no ano passado inundou as redes sociais. Cinco das maiores embaixadoras desta tendência, que ganhou fama além-fronteiras, vão juntar-se num evento solidário, no próximo domingo, 15 de Setembro. À venda estarão peças de cada um dos seus guarda-roupas.

Caetana Botelho, Inês Isaías, Mafalda Patrício, Rita Montezuma e Vicky Montanari somam, juntas, mais de um milhão de seguidores, só no Instagram. Em 2023, deram ainda mais nas vistas quando começaram a misturar padrões, a calçar sabrinas de veludo, a vestir calças largas e a pôr flores no cabelo. O estilo portuguese girlie tornou-se viral e deu que falar, mesmo fora do contexto português.

O fenómeno esfriou, mas as cinco em questão continuam a ser referências de estilo. No domingo, vão juntar-se na Dona Ajuda, na zona do Rato, loja de roupa em segunda mão de cariz solidário. Uma motivação que a venda também terá, já que o valor de entrada – 2€ – vertente integralmente para a Dona Ajuda.

Quem estiver a pensar ir às compras, saiba que os pagamentos só podem ser feitos via MB Way, Revolut ou em dinheiro.

Rua Alexandre Herculano, 64 (Rato). Dom 11.00-17.00. 2€

