Lembra-se do Cine-estúdio 222? Está à venda

Abriu em 1978 e contou 25 anos de vida. Situado numa pequena galeria comercial na zona do Saldanha, o Cine-estúdio 222 foi marcante pela estética do letreiro, mas também por ocupar, durante anos, um lugar de nicho na programação de cinema em Lisboa: Bollywood. Nos últimos 13 anos, no entanto, a sala passou a contar com a curadoria da associação Zero em Comportamento (que fundou o IndieLisboa, em 2004), assegurando a presença em tela de realizadores como David Cronenberg ou Gus Van Sant, entre muitos outros. Fechado desde 2003, está agora à venda por 1,6 milhões de euros.

À Mensagem de Lisboa um dos proprietários afirmou a vontade de "manter a vertente cultural" do espaço, "sem apagar o passado”, mas no anúncio de venda do antigo cinema, a agência imobiliária responsável destaca o "incrível potencial para restaurante ou qualquer área de negócio como vestuário, mobiliário, estética, supermercado, livraria, entre inúmeras opções".

Segundo a Mensagem apurou, o local precisa, há anos, de obras na cobertura do telhado, uma intervenção que nunca chegou a avançar e que levou à degradação da sala de 214 lugares e de 592 metros quadrados. As obras estarão, finalmente, agendadas para breve.

