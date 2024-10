Lembra-se dos Onda Choc? Vão dar um concerto grátis em Benfica

Os Onda Choc vão dar um concerto gratuito em Lisboa este sábado, dia 2. A reencarnação do famoso grupo juvenil já não inclui nenhum dos elementos que, nos anos 1980 e 1990, nos deram hits em vinil e cassete como “Ela Só Quer, Só Pensa em Namorar” ou “Ele é o Rei” (por exemplo, a actriz Joana Seixas ou a cantora Marisa Liz). Trata-se de uma nova formação, promovida pelo produtor Heduíno Gomes e sem intervenção de Ana Faria, que morreu em Agosto. Ainda assim, talvez sejam capazes de mexer a agulha de millennials nostálgicos.

O espectáculo vai acontecer na Praça do Fonte Nova, no âmbito do Benfica ConVida, que acontece de 1 a 3 de Novembro nesta freguesia alfacinha. Ao longo dos três dias, entre as 10.00 e as 20.00, há mercado de produtos regionais, mercado de “diversos operadores” e mercado de discos vinil e acessórios, assim como insufláveis para as crianças. A programação propriamente dita arranca sexta-feira, às 14.00, com uma tarde de fados a cargo da ACOF – Associação Cultural O Fado. Às 18.00, actua a Tuna Académica de Lisboa.

A Onda Choc entra em cena no dia seguinte, sábado, às 15.30, em simultâneo com um “desfile de moda” que também vai contar com modelos infantis. A escola de dança Zaranda toma conta do espaço às 17.00 e as sevilhanas do Clube Andaluz às 18.30.

De manhã, às 11.00, acontece a sessão “Calistenia – treina com o peso do corpo”, que se repete às 12.30 de domingo. Neste dia, entre as 10.00 e as 13.00, há uma exposição de viaturas clássicas. À tarde, actuam Sebastião Antunes e o Grupo de Canto Tradicional de Benfica, às 15.30, e o Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho, às 17.00.

Praça do Fonte Nova (Benfica). 1-3 Nov (Sex-Dom) 10.00-20.00. Entrada livre

