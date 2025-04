Lena d’Água vai dar concerto grátis em Almada

A voz de “Sempre que o amor me quiser” vai actuar no âmbito do Dia do Trabalhador. As celebrações contam ainda com espectáculo de fogo-de-artifício.

Na noite desta quarta-feira, 30 de Abril, a Praça da Liberdade, em Almada, será o centro das celebrações do Dia do Trabalhador com um concerto de Lena d’Água, que sobe ao palco pelas 22.30.

A iniciativa, organizada no âmbito do 1.º de Maio em Festa, foi reagendada após o adiamento do espectáculo do 25 de Abril, inicialmente previsto para essa data mas suspenso devido ao luto nacional decretado pela morte do Papa Francisco.

Estas celebrações serão marcadas pela actuação de uma figura incontornável da música portuguesa, Lena d’Água. Esta assume o destaque da noite com um concerto que promete recuperar temas emblemáticos da sua carreira, marcada por mais de quatro décadas de actividade, mas também do disco mais recente, Tropical Glaciar, editado em Outubro do ano passado.

Antes da voz de êxitos como “Demagogia” ou “Sempre que o amor me quiser”, a programação arranca às 21.30 com a Orquestra Geração, seguida, às 22.00, pelo Grupo Coral e Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó.

O encerramento fica a cargo de um espectáculo de fogo-de-artifício, agendado para a meia-noite.

A entrada é livre e a celebração prolonga-se até ao final do espetáculo pirotécnico.

Praça da Liberdade (Almada). 30 Abr (Qua). 22.30. Entrada gratuita.

