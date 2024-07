O Alkantara Festival está de regresso entre 15 e 30 de Novembro. Os espectáculos de dança, teatro e performance serão apresentados em espaços como a Culturgest, a Biblioteca Palácio Galveias, o MAAT, o TBA e o São Luiz, anunciou esta segunda-feira a organização.

A Noiva e o Boa Noite Cinderela, da artista brasileira Carolina Bianchi e do colectivo Cara de Cavalo, abre o festival na Culturgest. O espectáculo parte de histórias de violência contra mulheres, levando o público ao “abismo, um buraco no meio do deserto, um mergulho num copo de bebida de violação – uma descida ao inferno”, pode ler-se em comunicado. O espectáculo passou pela 77.ª edição do Festival de Avignon.

Também do Brasil, Francisco Thiago Cavalcanti apresenta no TBA 52blue. Sozinho em palco, o artista dança em torno da solidão, da saudade e da falta, com a ideia de uma baleia solitária em mente. No São Luiz Teatro Municipal, é Mamela Nyamza, coreógrafa sul-africana, que, pela primeira vez em Portugal, traz dança com Hatched Ensemble. Dez bailarinos, uma cantora de ópera e um instrumentista de música tradicional africana protagonizam um espectáculo de movimentos, imagens e sons inesperados.

Na Biblioteca Palácio Galveias, Querida Laila é uma instalação-performance, apresentada em conjunto com o Teatro Nacional D. Maria II, co-produtor e co-apresentador desta edição do festival, e que procura expressar e compreender o trauma do povo palestiniano. Basel Zaraa, artista palestiniano radicado no Reino Unido, cria a peça para a sua filha, percorrendo as memórias da sua infância e da luta do povo palestiniano.

A programação completa do Alkantara Festival só será conhecida a 22 de Outubro.

Vários locais (Lisboa). 15-30 Nov. Horários e preços a anunciar

+ Variedades abre em Outubro e acolhe dos Artistas Unidos ao teatro de revista