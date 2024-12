LIEDFEST: Teatro Variedades vai receber o Festival da Canção Erudita em Janeiro

Com o objectivo de mostrar as diferentes faces da canção erudita ao grande público, o Teatro Variedades vai receber a primeira edição do LIEDFEST. Criado para revitalizar o formato do recital de canto e piano, que tem vindo a desaparecer das principais salas de espectáculo, o certame realiza-se de 16 de Janeiro a 2 de Fevereiro.

O festival conta com a direcção artística da soprano Catarina Molder e produção da Ópera do Castelo e inclui ainda recitais temáticos, encenados e coreografados, uma masterclass, uma conversa entre a filósofa Maria Filomena Molder e o ensaísta e tradutor João Barrento e brincadeiras líricas para futuros amantes de ópera.

A programação promete ciclos com música de Lieder, Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Fauré, Chausson, Ravel, Poulenc, Luís de Freitas Branco, Fernando Lopes Graça, António Chagas Rosa, Granados ou Crumb, Clã e muitos outros. E divide-se pelos recitais temáticos e pelos encenados.

Na primeira categoria podemos assistir a “Nos Mistérios da Noite”, com o barítono Luís Rendas Pereira e Pedro Lopes, ao piano; “Camões” (em colaboração com o Teatro Nacional São Carlos) com a voz da meio-soprano Cátia Moreso e o maestro João Paulo Santos, ao piano; e “Amores e Vidas de uma Mulher” com a soprano Cecília Rodrigues e o pianista David Santos.

Nos recitais encenados, encontramos “Conversas com a Morte”, que irá inaugurar a primeira edição do LIEDFEST, dirigido pelo bailarino e coreógrafo Tiago Barreiros, com a soprano Camila Mandillo e o pianista Filipe Gaio Pereira; “Cinco Formas de Morrer de Amor” com direcção cénica da actriz e encenadora Lígia Roque e concepção e interpretação da soprano Catarina Molder e de um quarteto de cordas de músicos também actores.

De forma a conquistar o público mais jovem para a música erudita, haverá ainda “Brincadeiras Líricas” que mostram as possibilidades com que a voz pode explorar o som através de uma actividade destinada a escolas e famílias com crianças entre os cinco e os dez anos.

Teatro Variedades. 16 Jan-2 Fev. 10€-15€

