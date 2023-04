Linha Azul encerrada no fim-de-semana de Páscoa

A partir desta sexta-feira e até a próxima segunda, a circulação do metro estará interrompida na Linha Azul, entre Santa Apolónia e a Reboleira, para trabalhos de modernização do sistema de sinalização.

Numa acção inédita, o Metro de Lisboa vai encerrar por completo o funcionamento da Linha Azul nos dias 7, 8, 9 e 10 de Abril, coincidindo com o fim de semana de Páscoa. A interrupção termina com a reabertura da linha na madrugada do dia 11.

Esta intervenção está enquadrada no projeto de modernização da rede do metro que prevê a instalação de um novo sistema de sinalização ferroviária, que permitirá encurtar os tempos de espera dos comboios nas estações.

As estações onde a Linha Azul se cruza com outras, como S. Sebastião da Linha Vermelha, Marquês de Pombal da Linha Amarela e Baixa-Chiado da Linha Verde manterão o seu serviço de funcionamento e de circulação de comboios.

Em alternativa ao metro da Linha Azul, à superfície são recomendadas as carreiras da Carris 726, 746, 759 e 767. A CP apresenta também propostas através das linhas de Sintra e de Cintura, nas ligações entre Sintra e Rossio e entre Sintra e Oriente, respetivamente. Os habitantes da margem sul, através da Fertagus, poderão utilizar as estações de Entrecampos e Roma-Areeiro para ter acesso a outros pontos da cidade através das linhas Amarela e Verde do metro.

