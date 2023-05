Linha de Cascais com cortes à noite e aos fins-de-semana no Verão

A Infraestruturas de Portugal (IP) já deu início à primeira fase da modernização da via e catenária da Linha de Cascais, que se vai desenvolver entre o Cais do Sodré e Algés durante todo o Verão, isto é, quase quatro meses e meio. Segundo a empresa que gere a linha ferroviária, é “imprescindível” – para garantir a segurança dos trabalhadores – interditar a circulação dos comboios em alguns horários da noite e madrugada.

No troço em intervenção, prevê-se então a interdição de comboios entre as 23.00 e as 05.00, de segunda a sexta-feira; entre as 19.50 e as 09.50, na noite de sábado para domingo; e entre as 19.50 e as 04.50, na noite de domingo para segunda-feira.

“Por forma a minimizar os impactos negativos decorrentes deste constrangimento, e durante os períodos de interrupção do serviço ferroviário mencionados, serão disponibilizados, aos clientes da CP, transportes rodoviários alternativos, que vão garantir às populações a manutenção do transporte”, adianta a IP. Os autocarros de substituição ao serviço da CP estarão identificados como tal, mas os “os tempos de trajecto podem variar em função das condições de trânsito”, sendo apenas possível garantir ligação de autocarro “ao último comboio da noite”.

Em caso de dúvida, já é possível consultar os horários dos comboios com transbordo rodoviário no site da CP. É de referir ainda que este serviço contempla rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, mas não permite transporte de bicicletas nem de animais de companhia de pequeno porte – a não ser “se o animal viajar acondicionado em contentor apropriado que possa ser transportado como volume de mão”.

Segundo a empresa, o processo de modernização teve início a 6 de Dezembro de 2022, com um investimento de 31,6 milhões de euros, e contempla a migração do actual sistema de electrificação, com a substituição integral da catenária (sistema de distribuição e alimentação eléctrica aérea) existente entre as estações de Cais do Sodré (inclusive) e Cascais (exclusive).

Co-financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no âmbito do Portugal 2020, o projecto envolve ainda a instalação de novos sistemas de sinalização, controlo de velocidade e videovigilância, bem como a remodelação de diversas estações e apeadeiros.

+ Lisboa fecha Baixa ao trânsito e cria 5.ª Circular

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês