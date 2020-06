Lionel Richie, Herbie Hancock e Yann Tiersen continuam no cartaz de EDP Cool Jazz em 2021

Organização anunciou as primeiras confirmações para a edição do próximo ano. Bilhetes adquiridos para a edição cancelada serão válidos em 2021.

Lionel Richie, Herbie Hancock e Yann Tiersen são os três primeiros nomes anunciados para o cartaz do EDP Cool Jazz que, devido à pandemia, só se irá realizar no próximo ano. Os bilhetes serão postos à venda a partir de 11 de Junho.

Os três artistas faziam parte do alinhamento previsto para este ano. Yann Tiersen actua a 21 de Julho, Lionel Richie a 25 e Herbie Hancock a 28. Em breve serão anunciados novos nomes para o cartaz.

Quem já tiver bilhetes para edição de 2020, estes serão válidos daqui a um ano, não sendo necessário fazer a troca. Em caso de reembolso, e de acordo com a legislação aprovada em Maio, os portadores de bilhete receberão um voucher de valor igual, que deverá ser solicitado no local onde foi efectuada a compra.

Desde o início da pandemia, vários festivais e espectáculos de música anunciaram o seu cancelamento ou adiamento para novas datas. O Rock in Rio Lisboa foi um dos primeiros grandes eventos a fazê-lo, alterando as datas da sua nona edição para 2021. O Festival Músicas do Mundo, em Sines, e o Boom Festival, em Idanha-a-Nova, também só se se realizarão no próximo ano.

O NOS Primavera Sound, no Porto, tinha adiado a sua realização para 3, 4 e 5 de Setembro, mas acabou mesmo por ter de ser adiado para o próximo ano. O mesmo aconteceu com o NOS Alive, o Super Bock Super Rock, o MEO Sudoeste, o Vodafone Paredes de Coura e o Vilar de Mouros, que não se irão realizar nas datas previstas.

