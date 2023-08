Lisb-On celebra dez anos em Junho de 2024. E já há datas para a festa

A próxima edição do festival de música electrónica acontece entre 28 e 30 de Junho de 2024, no Jardim Keil do Amaral.

“Em 2024, celebramos dez anos de Lisb-On, na casa que nos viu renascer em 2022 e 2023, e as datas estão lançadas”, lê-se no anúncio da próxima edição do festival de música electrónica, que se vai realizar entre 28 e 30 de Junho, no Jardim Keil do Amaral.

Na última edição, no passado mês de Julho, o cartaz contou com mais de 50 artistas – inclusive o rapper Freddie Gibbs e o DJ e produtor Donato Dozzy, por exemplo –, que se apresentaram em concertos, live acts, showcases e DJ sets.

Os bilhetes early bird, que dão acesso aos três dias de festival, já estão disponíveis por 70€, em quantidade limitada, na SeeTickets. Depois o valor sobe para os 80€.

Jardim Keil do Amaral. Sex 28-Dom 30. Desde 70€

+ D’ZRT continuam juntos. Pelo menos até à Semana Académica de Lisboa

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês