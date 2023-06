Lisb-On leva música electrónica (e não só) ao Monsanto este fim-de-semana

A oitava edição do festival regressa esta sexta-feira ao Jardim Keil do Amaral e prolonga-se até domingo, com Freddie Gibbs e Jungle em destaque no cartaz.

Este ano, o Lisb-On não assumiu a alcunha – Jardim Sonoro – e, em vez de acontecer só em Setembro, arranca já esta sexta-feira e prolonga-se até domingo, no Jardim Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto. O rapper Freddie Gibbs, os Jungle, em formato DJ set, e o DJ e produtor Donato Dozzy estão entre os principais nomes no cartaz, mas há mais para ouvir.

Na sexta-feira, além de Jungle, actuam Amulador & André Cascais, Claudio Prc, DJ Nobu, Dvs1, Elless & Benn, Gwenan, Kaesar & Zoy, Lifestyling Showcase (Laad & Straka), Luisa & Manuel Cotta, DJ M.Dusa, Pandilla Ltd, Polygonia, Poolside, Purple Disco Machine, Quantic DJ Set, Thiago Guiselini, Vera, e Zé Salvador.

Sábado é a vez de Freddie Gibbs, mas também Brusca, Cookin Soul, Cravo & Fresko, Criz, Detroit In Effect, Dyed Soundorom, Gui Boratto, Helena Guedes, Hivob, João Tenreiro, Laura, Miguel Neto, Pedro Tenreiro, Salbany & Acid Cell, Sister Sledg, Telma & Worm Class, Temudo, Tini & Solid Funk.

A encerrar no domingo, Donato Dozzy faz-se acompanhar de Bali, Bárbara Preisinger & Eli Verveine, Ben Böhmer, Berberan, Eric Cloutier, Kokeshi, La Gugga, Maria Callapez & Francisca Urbano, Mary B, Moullinex A Gpu Panic, Penelope & Tiago Marques, Sainte Vie Live, Valentino Mora e Zip.

Ainda há bilhetes disponíveis, à venda no site oficial do festival. Os dias 30 de Junho e 1 de junho têm um custo de 55€ e o dia 2 de Julho de 45€. É proibido levar comida e bebida, mas no recinto não faltarão opções.

