Lisboa a três horas de Madrid e a terceira ponte a caminho

O Conselho de Ministros aprovou a resolução para avançar com a linha de alta velocidade entre as duas capitais, que deverá estar pronta daqui a dez anos.

Desde esta terça-feira, 14 de Maio, três ideias ficaram a soar no ouvido: Alcochete, TTT (Terceira Travessia do Tejo) e alta velocidade para Madrid. O Conselho de Ministros aprovou uma resolução para lançar o projecto de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, que inclui a Terceira Travessia do Tejo. Ainda não há certezas sobre os modos de circulação na ponte (ferroviária será sempre, mas os estudos ditarão o resto), no entanto, o modelo rodoferroviário é apontado como o mais forte, bem como a localização Chelas-Barreiro, para a qual o Governo aprovou a realização de estudos. Quanto à nova linha, permitirá uma ligação a Madrid em cerca de três horas, numa obra que se prevê estar completa em 2034, e também ao futuro aeroporto de Alcochete, que se deverá chamar Luís de Camões.

Com a nova ligação ferroviária sobre o rio, espera-se uma "redução de cerca de 30 minutos face aos percursos actuais, por exemplo na ligação entre a capital e Setúbal", e a viagem ao Barreiro será encurtada "em 10 minutos". Sobre a linha de alta velocidade até Madrid, o troço entre Évora e Elvas, está actualmente em construção (a obra foi iniciada pelo Governo anterior), mas faltam os troços entre Lisboa e Poceirão e entre Poceirão e Évora. As operações são coordenadas com Madrid. Ao mesmo tempo, avançarão as ligações rápidas entre Porto e Lisboa (o primeiro concurso já foi lançado e a conclusão da obra está prevista para 2030) e Porto e Vigo (ainda sem data, mas com a projecção de 50 minutos para a duração da viagem).

Reduzir pressões

Na visão do Governo, a TTT, um projecto discutido há décadas e que está na base das ligações de alta velocidade entre Lisboa e o Porto e a Madrid, poderá contribuir para a “redução da pressão habitacional sobre o concelho de Lisboa” e para a “dinamização económica do ‘Arco Ribeirinho Sul’". Por outro lado, as acessibilidades do novo aeroporto de Lisboa (Alcochete) sairão reforçadas, permitindo uma menor pressão sobre o Aeroporto Humberto Delgado.

