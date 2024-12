Lisboa com mais dois dias de greve no metro

Os sindicatos que representam os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa apresentaram um aviso de greve para os dias 3 e 10 de Dezembro. A supressão de serviços deverá acontecer entre as 05:00 e as 10:00, em ambos os dias, pelo que se prevê que o metropolitano volte a funcionar às 10.30.

Até à data das greves, "o Metropolitano de Lisboa continuará a promover diálogo com os sindicatos tendo em vista um entendimento que permita a suspensão das referidas greves", refere a empresa em comunicado.

Na passada quinta-feira, 28 de Novembro, os sindicatos admitiram que as greves parciais de 3 e 10 de Dezembro poderiam ser suspensas caso obtivessem uma resposta positiva do conselho de administração em relação às suas reivindicações. Em causa estão questões como o "pagamento das variáveis" ou "a abertura do regulamento de carreiras", de acordo com Paulo Machado, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), citado pela agência Lusa.

