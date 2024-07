Lisboa é a cidade mais cara para estacionar em Portugal, segundo a EasyPark

Lisboa e Albufeira são as cidades mais caras para estacionar em Portugal, mas o nosso país é o segundo mais barato para arrumar o carro na Europa. A conclusão é da EasyPark, uma empresa de tecnologia de estacionamento, que fez um levantamento dos preços de estacionamento nacionais dentro do ecossistema do grupo, ou seja, em todos os locais em Portugal em que é possível pagar com recurso a esta app.

Em Lisboa, o custo de estacionamento varia entre os 0,80€ e os 2€ por hora, dependendo da zona. “Claro que na capital os valores são naturalmente mais elevados,considerando o número de carros que entra diariamente em Lisboa. De acordo com o IMT, este valor ultrapassou no ano passado os 34 mil veículos. Ora, estes valores têm um elevado impacto no ecossistema de estacionamento e as cidades procuram formas de colmatar esta pressão aumentando os preços de estacionamento”, comenta Jennifer Amador Tavares de Sousa, directora em Portugal do grupo EasyPark, em comunicado.

A seguir a Lisboa, segue-se Albufeira, com um tecto máximo de 1,50€. “As cidades do Algarve são, efectivamente, das mais caras para estacionar com valores médios de 0,80€/hora em Lagos, Portimão e Faro”, lê-se em comunicado da empresa. “Além do mais, nalgumas destas cidades os valores oscilam durante a época do Verão, pela pressão que o turismo traz à região, fazendo aumentar os preços por hora nalgumas zonas.”

Em contrapartida, as cidades onde é mais barato estacionar são Macedo de Cavaleiros, com 0,50€, e Mafra e Chaves, com 0,60€, de valor máximo por hora.

Por outro lado, no ranking europeu, Portugal é dos países mais baratos para estacionar, logo a seguir à Eslováquia. “A comparação mostra que o preço médio de estacionamento na Europa é de 2,1€, o que está próximo do resultado do ano passado, 2€. Olhando mais de perto para a comparação do ano passado, Portugal continua a ser um dos países mais baratos”, segundo a mesma nota, que indica que o valor médio por hora de estacionamento no país é de 1,20€.

