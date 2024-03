Lisboa é eleita o melhor destino urbano da Europa

O património histórico, a "cultura vibrante", a "atmosfera acolhedora", a diversidade gastronómica e a "experiência autêntica" foram os atributos que colocaram Lisboa à frente de cidades como Paris, Londres ou Barcelona na 31.ª edição europeia dos "Óscares do Turismo", os World Travel Awards. Na cerimónia de 4 de Março, em Berlim, os bairros históricos, os miradouros, a arte urbana e a arte contemporânea entre paredes, bem como os concertos e festivais que têm marcado a agenda internacional, também não foram esquecidos na altura de escolher o melhor destino urbano europeu.

Esta é a segunda vez consecutiva que Lisboa arrecada o título, mas, na noite de segunda-feira, a vitória foi dupla, tendo a cidade alcançado também o primeiro lugar nos World MICE Awards, no quadrante europeu. Da sigla MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) descortinam-se as qualidades da capital portuguesa enquanto destino eleito para a realização de conferências, exposições e outros eventos de cariz internacional, área na qual várias entidades, como a autarquia ou o Turismo de Lisboa, têm investido nos últimos anos.

Em 2022 e 2023, por exemplo, a Associação Turismo de Lisboa (ATL) alocou mais de um milhão de euros a esforços para a captação e o apoio a congressos, eventos corporativos e associativos. Também no ano passado, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a atribuição de um apoio de 7 milhões de euros à Web Summit, conhecido como o maior evento de tecnologia do mundo, através da ATL.

Se para Lisboa o ouro já foi em dose dupla, alargando-se o espectro, há mais títulos arrecadados. Um deles foi para o Savoy Palace, no Funchal, considerado o melhor hotel de luxo da Europa (já tinha sido eleito o Leading Luxury Hotel de Portugal em 2021, 2022 e 2023) e, por isso mesmo, será o palco da próxima edição dos World Travel Awards, a realizar-se a 24 de Novembro.

Depois da demolição do antigo Savoy, edifício clássico de 1912, o novo Savoy Palace nasceu em 2019 em formato de onda, com todas as vistas a eclodir no mar. Em 2023, o hotel de cinco estrelas madeirense regressou com uma novidade: ao renovar os últimos pisos, deu lugar ao The Reserve, um “exclusivo conceito de hotel de luxo” do grupo.

Não foi o único prémio para a Madeira. O arquipélago português conquistou os prémios para melhor destino insular da Europa, melhor destino de praia da Europa (Porto Santo) e melhor entidade de turismo da Europa (Associação de Promoção da Madeira). Já os Açores foram novamente reconhecidos como o melhor destino de aventura do Velho Continente.

Os World Travel Awards distinguiram ainda o projecto Dark Sky Alqueva, de observação astronómica, que se destacou como melhor atracção turística da Europa, e os Passadiços do Paiva, pela sétima vez consecutiva, como a melhor atracção de turismo de aventura da Europa. Estes passadiços, construídos ao longo do rio Paiva, em Arouca, estão abertos desde Junho de 2015 e desde então receberam mais de 1,5 milhões de visitantes, segundo a autarquia. E os Passadiços do Mondego, inaugurados em 2022, também tiveram direito a prémio: o de melhor projecto de desenvolvimento turístico.

Por fim, Braga venceu na categoria de melhor destino turístico europeu emergente e o Porto destacou-se como melhor destino metropolitano costeiro da Europa.

O resort mais romântico? É em Amares

A lista de prémios e de galardoados é gigantesca (até a TAP foi distinguida, como melhor companhia aérea europeia para destinos africanos). O melhor hotel de praia do continente europeu, por exemplo, é o Pestana Alvor Praia e o Pestana Palace Lisboa arrecadou os títulos europeus de melhor resort urbano para famílias e bem-estar e de melhor hotel de luxo de negócios. O melhor hotel de design é o 1908 Lisboa Hotel, no Largo do Intendente, em Lisboa, e o Vila Baleira Resort, em Porto Santo, destacou-se como melhor resort numa ilha europeia. Já o epíteto de Resort Mais Romântico da Europa foi para a Pousada Mosteiro Amares, às portas da Serra do Gerês.

Olhando para outros pontos que não o nosso umbigo, resta saber que o melhor hotel urbano da Europa de 2024 fica na baía do Bósforo (Turquia) e chama-se Conrad Istanbul Bosphorus. O melhor destino de cruzeiro é Dubrovnik, na Croácia, e o melhor destino citadino cultural é Edimburgo, na Escócia. Deixamos para o fim o mais importante: o prémio de melhor destino turístico europeu de 2024 pertence... à Grécia.

