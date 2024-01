A Time Out Global deu a volta ao mundo e escolheu as 50 melhores cidades para 2024. Nova Iorque ganhou a taça, seguida da Cidade do Cabo e Berlim. O Porto ficou na 10.ª posição e Lisboa na 13.ª.

Porque está Lisboa entre os maiores? Bem, a luz única, os miradouros a olhar para o Tejo, as esplanadas para apreciar o pôr-do-sol, as praias a meia hora de distância... Razões não faltam. Mas em 2024, deixamos os clichés de lado e trocamos os postalinhos por outra coisa que nos torna excepcionais: os festivais de Verão que vão dar música à cidade. O cartaz está bem recheado: Doja Cat, Camila Cabello, Calum Scott e Ed Sheeran no Rock in Rio Lisboa; Dua Lipa, Pearl Jam, Benjamin Clementine e Smashing Pumpkins no NOS Alive; Måneskin e 21 Savage no Super Bock Super Rock; e LCD Soundsystem, Sam Smith, Massive Attack e The Kills no MEO Kalorama – tudo entre Junho e Agosto.

Estas são razões sonantes para visitar Lisboa em 2024, mas não são as únicas, diz a Time Out Global, que acaba de publicar a lista anual das 50 melhores cidades do mundo para o novo ano. A aguardadíssima reabertura de dois grandes museus em Lisboa – o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian e o MUDE - Museu do Design e da Moda – é outro peso pesado para nos colocar na 13.ª posição do ranking internacional.

Porto | Photograph: Shutterstock / joyfull

À frente de Lisboa, na lista liderada por Nova Iorque, ficou o Porto, em 10.º lugar. A abertura do Time Out Market na Estação de São Bento, um projecto do arquitecto Souto de Moura prometido para 2024, é um dos motivos, claro, mas há outros que justificam ter ultrapassado cidades como Paris, São Paulo, Los Angeles ou Amesterdão. Os editores da Time Out Global destacaram que 98 por cento dos locais consideram a sua cidade bonita e 82% romântica, mas a ideia a que não resistiram mesmo foi a do Porto ser uma cidade onde o copo está sempre cheio. Há hotéis vínicos com muita pinta, como o The Yeatman, o The Lodge ou o Wine & Books; há wine bars para brindar e petiscar, como o Genuíno, o A Certain Café ou o Tia Tia; há caves para ver como tudo acontece, caso das da Sandeman, Cockburn's ou Cálem, em Gaia; e há ainda um género de Disneyland do vinho para aprender tudo (e beber mais um pouco): o World of Wine.

Volta ao mundo em 365 dias

Em 2024, Nova Iorque ganha o ouro na lista anual de melhores cidades do mundo da Time Out, dividindo o pódio com a Cidade do Cabo, que ficou em segundo lugar, e Berlim, em terceiro. A cidade que nunca dorme tem uma vida nocturna cada vez mais vibrante, que vai muito além de restaurantes, bares e lojas abertos 24 horas por dia. "Esta metrópole vibrante está sempre a adaptar-se, sempre a inovar e sempre a ultrapassar os limites. Nunca está adormecida. Está sempre desperta", diz Shaye Weaver, editora da Time Out New York. "Isso significa exposições imperdíveis por toda a cidade nas suas galerias e museus, incluindo o MoMA, o Whitney e o Museu Americano de História Natural. Os bairros unem-se com eventos comunitários, como o Mercado Noturno de Queens em Flushing, o Desfile do Ano Novo Lunar em Chinatown e o Desfile do Dia da Índia Ocidental em Crown Heights. E independentemente da época do ano, há sempre uma boa festa para ir (...)", continua.

Além disso, temporada de Primavera da Broadway será inacreditável, com as estreias muito antecipadas The Notebook, Water for Elephants e The Who's Tommy – motivo para não adiar mais a viagem.

New York. Credit Matteo Miliddi_unsplash

Londres, Madrid, Cidade do México, Liverpool, Tóquio e Roma compõem o roteiro das dez mais incríveis, mas há dezenas de outras para explorar em timeout.com: de Nápoles a Singapura, de Lima a Budapeste.

