Centro Sismológico Euro-Mediterrânico | Localização do epicentro do sismo

O sismo aconteceu às 13.24 e foi sentido com maior intensidade em Almada e Sesimbra. O epicentro ficou a cerca de 14 quilómetros a sudoeste do Seixal.

As regiões de Lisboa e de Setúbal tremeram esta segunda-feira, 15 de Fevereiro, à hora de almoço. Era 13.24 quando um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla inglesa), abalou durante alguns segundos esta zona do país.

O epicentro foi no mar, a cerca de 14 quilómetros a sudoeste do Seixal, distrito de Setúbal, e a sete quilómetros de profundidade, de acordo com o IPMA. Este cálculo poderá ainda sofrer ajustes, tal como aconteceu com a avaliação da magnitude do sismo logo após o abalo (variando entre 4,2 e 5, até estabilizar nos 4,7). É um processo comum.

Não há registo de feridos nem de danos materiais, informa ainda o IPMA. “Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V/VI (instrumental) (escala de Mercalli modificada) no concelho de Almada e Sesimbra”, escreve a agência em comunicado.

O último sismo sentido pela população da Grande Lisboa ocorreu a 26 de Agosto de 2024, de madrugada (pouco depois das cinco da manhã). A magnitude foi então de 5,3 na escala de Richter, mas o epicentro ficou mais longe da costa – a 58 quilómetros a Oeste de Sines e a 16 quilómetros de profundidade.

🚨 Sabe o que fazer em caso de sismo? Baixar, proteger, aguardar



