Lisboa é uma das cidades mais bonitas do mundo para visitar na Primavera

Desde as cerejeiras em flor e os jacarandás até aos fabulosos festivais sazonais, estas cidades são o local ideal para estar nesta época do ano tão bonita e florida.

Este Inverno pareceu-lhe particularmente duro? A nós também. Mas com a chegada de temperaturas mais altas e dias mais longos, podemos dizer que finalmente – finalmente! – a Primavera floresceu e bem.

As cidades de todo o hemisfério norte estão a livrar-se da geada e a aproveitar o sol tímido. Há um conjunto de sítios que mostram o seu melhor lado em Março, Abril e Maio, por isso pensámos em compilá-los para si – afinal, temos de aproveitar ao máximo a estação. Está a pensar em planear uma escapadinha na Primavera? É para aqui que nós iríamos.

As dez cidades mais bonitas para visitar na Primavera

1. Hokuto, Japão

Photograph: Shutterstock

Vai viajar no final da Primavera? Se for para Hokkaido, terá sorte, pois a posição desta ilha no norte do Japão significa que as flores de cerejeira florescem um mês mais tarde do que no resto do país e, por isso, cidades como Hokuto estarão repletas de flores de cerejeira a partir de Maio. Dirija-se ao Parque Matsumae ou ao Parque Higashimokoto para ter as melhores vistas das flores e, se puder, visite o Takikawa Canola Flower Festival.

2. Atenas, Grécia

Photograph: Shutterstock

A história incompreensivelmente impressionante de Atenas é mais do que suficiente para nos entreter em qualquer altura do ano, mas os meses de Abril e Maio, em particular, proporcionam condições óptimas para a visita. Os dias serão soalheiros, mas não muito abrasadores, pelo que poderá tirar boas fotografias e passear sem ter de se preocupar com a necessidade de água. É suficientemente quente para visitar a praia e desfrutar de um jantar ao ar livre.

3. Amesterdão, Países Baixos

Photograph: Shutterstock

Ok, esta pode ser óbvia, mas seria louco se deixasse passar uma viagem a Amesterdão durante a época das tulipas. De meados de Março a meados de Maio, a capital dos Países Baixos está repleta de flores amarelas, cor-de-laranja, vermelhas, cor-de-rosa e roxas. Claro que os jardins bem cuidados, como Keukenhof, são excelentes locais para as visitar, mas se andar de bicicleta, verá manchas de cor em todas as direcções da cidade. Se estiver calor, não se esqueça de reservar um dos brilhantes passeios pelos canais de Amesterdão.

4. Sevilha, Espanha

Photograph: Shutterstock

A região da Andaluzia, no sul de Espanha, já é bastante quente no final da Primavera, por isso, se estiver interessado em fazer turismo, esta é sem dúvida a melhor altura para visitar Sevilha. La Feria de Abril tem lugar de 4 a 10 de Maio, prometendo uma celebração de todas as coisas típicas desta região de Espanha. A festa promete celebrar tudo o que é tradicional nesta região de Espanha: dança flamenca, touradas, paseo de caballos (cavalos decorados) e, claro, muitas tapas.

5. Marraquexe, Marrocos

Photograph: Shutterstock

A Primavera é a época alta em Marraquexe por uma boa razão. De Março a Maio, há temperaturas amenas, mas não muito quentes, o que significa que explorar os souks e desfrutar dos restaurantes nos telhados da cidade é esplêndido. Para as principais atracções turísticas, como o Le Jardin Majorelle, não se esqueça de reservar com pelo menos algumas semanas de antecedência, porque as vagas podem esgotar-se rapidamente. Além disso, poderá apanhar o fim do Ramadão, pelo que deverá ter em atenção os costumes locais.

6. Cidade do México, México

Photograph: Shutterstock

De Março a Maio é quando o tempo na capital do México está no seu melhor, com a temperatura média diurna a rondar os 26ºC. Para ver os jacarandás a florir, é melhor chegar no início da estação. De resto, passeie pelas ruas, aprecie as vistas e, acima de tudo, jante nos restaurantes de renome mundial.

7. Nova Iorque, EUA

Photograph: Shutterstock

Não é de estranhar que Nova Iorque tenha mais do que suficiente a acontecer para justificar uma viagem em qualquer altura do ano, mas a "Big Apple" brilha realmente na Primavera. Não só a cidade descongelou das amargas condições invernais e o calendário de eventos ao ar livre arrancou, como as cerejeiras em flor espalhadas pelos seus parques são gloriosas.

8. Santa Cruz de Tenerife, Espanha

Photograph: Shutterstock

Santa Cruz é uma cidade repleta de cultura, convenientemente localizada perto das montanhas, pelo que é um óptimo local para se preparar para caminhadas. Com temperaturas que se mantêm nos 20 graus de Março a Maio, é uma altura agradável para explorar a paisagem surpreendentemente verde e dramática da ilha. O InnSide Santa Cruz de Tenerife e o Hotel Emblemático F24 são dois dos nossos locais favoritos para ficar.

9. Valletta, Malta

Photograph: Shutterstock

Valletta é bonita, pequena e pode ser percorrida a pé, mas é bastante movimentada, por isso, vá antes da chegada das multidões de Verão para poder apreciar devidamente as vistas. Tudo o que se encontra dentro das muralhas da cidade está protegido pela UNESCO, mas um marco notável é a Co-Catedral de São João e, se estiver lá em Abril, não deixe de visitar o Festival da Primavera de Malta, uma celebração de tudo o que é música e dança clássica, que regressa para a sua décima nona edição em 2025.

10. Lisboa, Portugal

Photograph: Shutterstock

A partir de meados de Abril, as ruas de Lisboa ficam repletas de flores roxas de todos os jacarandás da cidade, conferindo um contraste suave e pastel às telhas de terracota. As temperaturas começam a subir, situando-se confortavelmente nos vinte e poucos graus no final de Abril, o que significa que é suficientemente quente para desfrutar da fantástica comida e dos bares nos rooftops da cidade.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook