Poucas cidades europeias consomem tanto MDMA, per capita, como Lisboa. Esta é uma das conclusões do mais recente relatório Wastewater analysis and drugs – a European multi-city study, apresentado na quarta-feira, 19, pela European Union Drugs Agency (a Agência da União Europeia sobre Drogas, ou apenas EUDA).

Juntamente com a Bélgica, a Chéquia e os Países Baixos, Portugal é um dos quatro países onde foi encontrada uma maior concentração desta substância – também conhecida como ecstasy quando é prensada em pastilhas – nas águas residuais. A análise foi feita pelo grupo SCORE, que desde 2011 elabora este estudo anual, apoiado pelo antigo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.

De acordo com as recolhas efectuadas entre Março e Maio de 2024, nos 24 países da União Europeia mais a Noruega e a Turquia, o aumento do consumo de MDMA, face a 2023, foi mais ou menos generalizado. A água de 128 cidades, incluindo Porto e Almada, além de Lisboa, foi analisada em busca de vestígios desta droga sintética, mas também de cocaína, cetamina, anfetamina, metanfetamina e canábis.

E o consumo de cocaína e anfetaminas também subiu na maior parte das cidades. Já os vestígios de cetamina e de metanfetamina nas amostras foram semelhantes aos de 2023, crescendo nuns lados e descendo noutros para compensar.

Portugal em contracorrente

O canábis, por outro lado, encontra-se em tendência decrescente na maior parte das cidades. Mas há excepções. Em Lisboa e Almada, por exemplo, consome-se mais, e Portugal volta a ficar entre os quatro países onde mais se recorre esta substância. Espanha, Países Baixos e Noruega completam a lista.

Um dos objectivos da EUDA é, também, acompanhar os padrões semanais de consumo de drogas. Em mais de três quartos das localidades, as quantidades de cocaína, cetamina e MDMA encontradas aumentam ao fim-de-semana. Já o uso de canábis, anfetamina e metanfetamina varia pouco de dia para dia.

