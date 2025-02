Lisboa entra no fim-de-semana com chuva (e aviso laranja)

O Inverno vai dar um ar de sua graça este fim-de-semana, graças a uma frente fria que vai afectar todo o país, embora sobretudo o Norte e o Centro. Lisboa não terá a chuva, o frio, muito menos a neve prevista para outras regiões. Ainda assim, pode contar com aguaceiros já esta sexta-feira, 21, durante quase todo o dia, e no sábado, 22, em menor quantidade e ao final da manhã. Após o almoço e no domingo, deverá poder dispensar o guarda-chuva.

Esta chuva virá acompanhada de uma ligeira queda da temperatura em Lisboa, com os termómetros a variar entre 12ºC e 17ºC na sexta-feira; 10ºC e 16ºC no sábado; e 9ºC e 17ºC no domingo, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No resto da semana, não deverão baixar dos 8ºC (mínima, a registar na segunda e na próxima sexta-feira) nem ultrapassar os 18ºC (máxima, na segunda e na terça-feira).

Mas não é a chuva nem o frio que vão levar Lisboa a estar sob aviso laranja no arranque deste fim-de-semana, especificamente entre as 12.00 e a meia-noite de sexta-feira, é a agitação marítima. Na região, esperam-se ondas de cinco a seis metros, podendo mesmo atingir 10 metros de altura máxima. Para sábado, esperam-se ondas de quatro a cinco metros, o que significa que Lisboa estará sob aviso amarelo. Domingo deve ser mais calmo.

O IPMA prevê que o vento (norte) volte a ficar mais forte na terça e na quarta-feira, dias para os quais está previsto o regresso dos aguaceiros, tal como na quinta-feira e sobretudo no sábado, 1 de Março.

