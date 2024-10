Lisboa foi eleita o melhor destino urbano para estadias de curta duração

Lisboa foi distinguida com o prémio de melhor destino urbano para estadias de curta duração (City Breaks Destination), de 2024, na 25.ª edição dos Star Awards, avança a Associação Turismo de Lisboa (ATL). A distinção, da publicação especializada Travel Bulletin, teve lugar numa cerimónia em Londres e prova como a capital portuguesa é "um destino privilegiado pelos turistas do Reino Unido para uma escapadinha, dada a diversidade de pontos turísticos de elevado interesse que o destino possui", interpreta a presidente da ATL, Paula Oliveira.

Todos os anos, os Star Awards elegem empresas, produtos e serviços com base nos votos de centenas de agentes de viagens e profissionais do sector, sendo que nesta edição foram contabilizados cerca de 30 mil votos. Enquanto no plano das escapadinhas urbanas Lisboa superou destinos como Barcelona, Nova Iorque, Roma ou Praga, outras localizações foram mais fortes em áreas como as férias em família ou de aventura. Como destino de passeios e aventura, destacou-se o Japão, a Grécia foi o país escolhido como destino ideal para famílias e a Gran Canária foi eleita o melhor destino LGBTQ+. Os Star Awards distinguiram, ainda, as melhores companhias aéreas, companhias de cruzeiros, unidades hoteleiras, agências de viagens e operadores turísticos.

