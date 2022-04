Lisboa recebe a primeira conferência europeia de NFTs

Já ouviu falar em NFTs? Provavelmente. O fenómeno dos NFTs, ou tokens não fungíveis, começou a explodir em 2020 e já fez o seu caminho até Portugal. Prova disso é a Non Fungible Conference, a primeira conferência europeia de NFTs, que escolheu Lisboa para ser o seu poiso. Nos dias 4 e 5 de Abril, no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, só se vai falar nestes tokens não fungíveis que são nada mais nada menos do que conteúdos digitais – 2D ou 3D de qualquer extensão, JPG, PNG, OBJ, etc. – acompanhados por um certificado de autenticidade que não pode ser modificado. O evento vai contar com palestras, painéis, workshops, galerias de arte, festas e ainda uma competição de cosplay. Os bilhetes esgotaram rapidamente, mas está disponível um novo lote.

Durante os dois dias, vão passar pela conferência, que “junta artistas, projectos, plataformas, coleccionadores e investidores da comunidade global de NFTs”, cerca de 100 oradores e 100 artistas internacionais. Há cinco palcos diferentes – Main, Balcony, Hand ON, Lightning Talks e Playground – que vão receber mais de 100 conversas e painéis sobre quatro grandes temáticas: gaming, arte, coleccionáveis e metaverso. O objectivo é dar a conhecer os NFTs a todos os tipos de públicos e ensinar mais sobre este fenómeno a iniciantes, criadores e investidores.

Além das conversas e painéis, o evento vai ter três galerias de arte onde vão estar exibidos NFTs dos projectos Samot Club, World of Woman, Queens + Kings, The Whitelist e The Creepz. Esta é não só uma forma de ficar a conhecer novas obras, como também de trocar experiências com mais de 100 artistas internacionais. O evento conta ainda com um shopping district onde será possível comprar e vender NFTs como itens de moda, coleccionáveis de arte ou acessórios de videojogos. Entre a programação, destacam-se ainda dois workshops dedicados à segurança dos NFTs. Para ver tudo o que vai acontecer durante os dias 4 e 5, basta consultar o programa aqui.



O Non Fungible Conference junta ainda o mundo do cosplay ao dos NFTs e desafia os visitantes a irem mascarados dos seus heróis preferidos. Quem quiser, pode participar na competição que vai premiar os cosplayers mais empenhados. O prémio são NFTs ainda a anunciar.



O evento fecha as portas com uma festa na Estufa Fria, também no Parque Eduardo VII, no dia 5 de Abril. A curadoria ficou a cargo dos co-organizadores Party Degenerates que prometem terminar estes dois dias com muita música e arte. Os bilhetes (760,79€) estão à venda no site oficial e dão acesso aos dois dias e a todas as actividades.

