Lisboa recebe a primeira edição do Chefs on Tour

Há um chef que viaja, outro que acolhe e um menu que nasce desse encontro. Eis as premissas do Chefs on Tour, uma iniciativa que vai ter a sua primeira edição em Lisboa no dia 16 de Março e que junta chefs dos diferentes Time Out Markets espalhados pelo mundo. Está prometido um jantar colaborativo e uma experiência gastronómica única e exclusiva.

Nesta primeira edição do Chefs on Tour, Stephen Gillanders do restaurante de fine dining Valhalla, situado no primeiro andar do Time Out Chicago, viaja até Lisboa para um jantar a quatro mãos com Susana Felicidade, na Academia Time Out. E o que pode unir um chef de Chicago com origens asiáticas a uma chef portuguesa com raízes na Costa Vicentina? À partida poderiam ser mais as coisas que os separam do que as que as unem, mas Gillanders e Felicidade têm mais em comum do que seria de esperar.

Os dois chefs criaram em conjunto um menu personalizado que revela o talento e criatividade das suas cozinhas, com vários pratos exclusivos.

Do menu do Valhalla, no Time Out Market Chicago, chegam alguns favoritos do público, como o kebab de cogumelos maitake com emulsão de pimentão vermelho, chèvre e abacate grelhado ou o wagyu com alho negro, rábano e brandade de caranguejo, só para citar alguns dos pratos de inspiração asiática que marcam o seu percurso.

Já a chef Susana Felicidade, que acaba de se juntar à ala dos chefs no Time Out Market Lisboa, irá servir três pratos que reflectem a sua cozinha de base algarvia, a mais regional e popular, com foco na região da Costa Vicentina e nos seus produtos mais emblemáticos, como as ostras, o xerém e o medronho. Susana apresenta assim nesta colaboração a sua cozinha de memórias, com um toque de modernidade, como exige a gastronomia de autor.

O jantar acontece na Academia Time Out, a escola de cozinha do mercado, onde os chefs vão cozinhar à frente dos participantes, num ambiente descontraído e intimista.

Depois da passagem por Lisboa, Stephen Gillanders segue para o Dubai para a segunda etapa do Chefs on Tour, onde vai criar uma experiência gastronómica com o chef Reif Othman no dia 19 de Março.

O jantar com seis pratos e pairing de bebidas incluídos custa 85€ por pessoa. Os bilhetes estão à venda na Ticketline

