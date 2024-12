Lisboa reduz velocidade rodoviária na zona entre Alvalade e Entrecampos

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta quarta-feira, 18 de Dezembro, a proposta "Zero Mortes nas Ruas de Lisboa", apresentada pelo Livre na sequência de dois atropelamentos mortais que ocorreram nas avenidas das Forças Armadas e dos Estados Unidos da América, entre Agosto e Setembro, noticiou a agência Lusa.

Entre as principais medidas estão a "redução imediata das velocidades" no eixo Avenida das Forças Armadas - Avenida Estados Unidos da América, em Entrecampos e Alvalade, e a criação de uma equipa multidisciplinar para analisar os acidentes com feridos graves e mortes. Do trabalho da equipa prevêem-se medidas temporárias de acalmia de tráfego, implementadas logo a seguir a um acidente grave, mas também soluções de longo prazo, como a reabilitação urbana com vista à melhoria da acessibilidade pedonal e do espaço público.

No eixo viário mencionado, a proposta do Livre prevê a instalação de radares de sinal vermelho e de velocidade nos locais onde aconteceram atropelamentos mortais. Ao mesmo tempo, está prevista a reformulação do espaço público, com a criação de corredores multimodais e prioridade à segurança pedonal, às bicicletas e ao transporte público. A plantação de árvores na zona também está nos planos, não tendo ficado de fora a revisão dos projectos de urbanização para Entrecampos. Numa visão mais alargada, o objectivo é ir para além daquela zona, reduzindo-se os limites de velocidade "em toda a cidade".

Recorde-se que, na sequência dos atropelamentos mortais que aconteceram este Verão, foi lançada uma petição pedindo mais segurança rodoviária e pedonal na zona de Entrecampos. O documento ultrapassou as 2800 assinaturas.

