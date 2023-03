Lisboa tem mais uma carreira de bairro: serve a freguesia da Estrela

Passa pouco das 09.00 de sexta-feira, 17, quando o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, inaugura a 67B, a nova carreira de bairro para reforçar a modalidade local. “É a número 28, o que significa que já todas as freguesias têm carreiras de bairro. Nós temos transportes que funcionam bem entre freguesias, quando uma pessoa vai de uma para outra, mas a intenção é facilitar a circulação dentro de uma mesma freguesia. Passámos por ruas que nunca tiveram nenhum tipo de transporte. É a primeira vez que têm um autocarro. Foi um dia muito feliz para a freguesia da Estrela, porque era algo muito pedido pelos fregueses”, diz Carlos Moedas, depois de experimentar pela primeira vez o percurso, que serve os bairros da Lapa, Prazeres e Santos-o-Velho.

Durante o percurso – que passa por algumas ruas estreitas e até íngremes, com curvas apertadas –, Carlos Moedas não tem oportunidade de conversar com os fregueses, que ainda não estão familiarizados com a nova carreira, mas diz ter testemunhado que, de facto, era preciso uma carreira de bairro para a freguesia da Estrela. “O senhor presidente da Junta de Freguesia da Estrela [Luís Newton] esteve a contar-me sobre o trabalho feito com a direcção da mobilidade e com a Carris, porque a Carris é que tem essa responsabilidade, de pensar exactamente quais os sítios onde não havia nada, onde as pessoas saíam de casa e não tinham acesso a um autocarro”, partilha.

“Passámos em ruas em que nunca passou um autocarro e, aliás, alguns carros não estavam muito bem estacionados, porque não estão habituados a ter ali um autocarro a passar”, diz. “É o maior sinal de que a carreira foi bem escolhida, porque as pessoas inesperadamente vão ter um autocarro que nunca tiveram e podem até deixar de usar o seu carro e passar a utilizar a carreira de bairro. Depois, acho muito interessante esta ideia intermodal, que é termos aqui, ao pé da Basílica da Estrela, o começo e o fim da paragem, muito perto da linha de metro [da futura estação da Estrela].”

Esta nova carreira de tipologia mini, designada 67B Estrela/Circulação Pampulha, funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 07.30 às 20.30, e fins-de-semana e feriados, das 07.30 às 20.15, sempre com um intervalo de 30 minutos. O ponto de partida é na Praça da Estrela, frente à Basílica, e o percurso prevê paragens na Avenida Infante Santo, Rua de Sant’Ana à Lapa, Rua do Possolo, Rua do Borja, Rua Capitão Afonso Pala, Rua da Costa, Avenida de Ceuta, Rua Prior do Crato, Praça da Armada, Rua do Olival, Travessa Amoreira, Rua do Prior, Rua Garcia de Orta, Rua S. João da Mata, Rua Santos-o-Velho, Calçada Marquês de Abrantes, Avenida Dom Carlos I, Calçada da Estrela e, novamente, Praça da Estrela, onde faz terminal.

Sobre o facto dos autocarros mini ainda serem movidos a diesel, Carlos Moedas assegura que vão comprar ainda este ano 88 novos autocarros. “O nosso objectivo é que, até 2026, 80% dos autocarros em Lisboa sejam amigos do ambiente, isto é, não sejam movidos nem a diesel nem a gasolina. Claro que os mais pequenos podem ser totalmente eléctricos, mas autocarros de grandes dimensões, infelizmente, ainda não conseguimos por uma questão de baterias. Esses ainda têm de ser a gás. Mas o objectivo é 80% da frota da Carris ser de facto amiga do ambiente: estamos a falar de mais novos 300 autocarros”, explica o presidente da autarquia, que faz questão de voltar a reforçar a importância do novo 67B. “Eu tive uma reunião com as pessoas da freguesia e a primeira pergunta que me fizeram foi precisamente sobre esta carreira de bairro, que é essencial.”

As primeiras duas linhas deste projecto municipal de carreiras de bairro, que pretende criar complementaridade à rede geral da Carris, foram a 31B e a 32B que chegaram a Marvila em Julho de 2017. Desde então o objectivo tem sido criar ligações de proximidade às infra-estruturas mais importantes dos bairros, como escolas, centros de saúde, mercados, farmácias, serviços e estações de metro. Para utilizar o serviço, basta ser portador de título ou passe válido na rede Carris, ou obter o passe “Carreiras de Bairro”, com o custo de 10€/mensal.

