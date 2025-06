Lisboa tem oficialmente o melhor hotel de luxo do mundo

Foram anunciados os prémios do TripAdvisor, os Travellers’ Choice Awards – e aqui estão todas as suas escolhas para os melhores hotéis do planeta.

Pode ter umas férias fantásticas a saltar entre hostels ou apartamentos económicos, mas se estiver a celebrar algo especial ou apenas quiser gastar um pouco mais, um hotel de luxo é um verdadeiro mimo.

Felizmente, os prémios Travellers’ Choice do TripAdvisor foram anunciados, e a plataforma de avaliações online seleccionou uma lista de excelentes locais para se hospedar com base nos hotéis que receberam as avaliações mais positivas dos utilizadores ao longo do último ano.

Dos oito milhões de hotéis listados no site, menos de 1% recebeu este prémio, mas o melhor dos melhores, aquele que conquistou o primeiro lugar na classificação geral, foi o Santiago de Alfama Boutique Hotel, uma estadia deslumbrante em Lisboa.

O Santiago de Alfama, que já tinha conquistado um lugar na lista dos hotéis mais cool de Lisboa para a Time Out, oferece vistas realmente incríveis de Alfama e do rio Tejo e está rodeado por ruas históricas e encantadoras. Fica a apenas 15 minutos a pé do Terreiro do Paço.

“As comodidades luxuosas do hotel, a decoração encantadora, o ambiente artístico e os preços razoáveis criam uma estadia memorável. Os hóspedes podem relaxar no pátio tranquilo, saborear refeições deliciosas ou explorar as atracções próximas com a ajuda do concierge experiente”, escreve o TripAdvisor.

No entanto, isso está longe de ser tudo: hotéis no Reino Unido, na Índia, no México e na África do Sul também entraram no top 10, então continue a ler para descobrir quais são.

Os 10 melhores hotéis de luxo do mundo, segundo o TripAdvisor

Santiago de Alfama Boutique Hotel, Lisboa, Portugal Gokulam Grand Turtle on the Beach, Kovalam, Índia Chandys Windy Woods, Chithirapuram, Índia Secrets Akumal Riviera Maya, Akumal, México Gidleigh Park, Chagford, Reino Unido Le Manoir aux Quat’Saisons, A Belmond Hotel, Great Milton, Reino Unido Petit Hotel Confidentiel, Chambéry, França Kapama River Lodge, Kapama Private Game Reserve, África do Sul Hotel The Cliff Bay, Madeira, Portugal Hotel Arlberg Lech, Lech, Áustria

Quer ler mais detalhes sobre estes hotéis? Veja no site do TripAdvisor.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp